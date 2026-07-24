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Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Los rumores de una reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, han estado en tendencia desde hace unos días.

Por Redacción Por Esto!

24 de jul de 2026

1 min

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Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Facebook:Eugenio Derbez

Desde hace varias semanas, mucho se ha mencionado sobre la buena química que se tienen Maurico Ochmann y Aislinn Derbez, dos famosos que hace unos años estuvieron casados, pero que después de un tiempo decidieron divorciarse.

Aunque, las cosas se pusieron un poco tensas, pues tras varios años de su divorcio, los actores volvieron a trabajar juntos y protagonizaron una nueva película, la cual lleva por nombre "Hasta el fin del mundo”.

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Como era de esperarse, varios seguidores no dudaron en comenzar las especulaciones sobre una posible reconciliación, hecho que ha puesto muy nerviosos a los actores. Ahora, es el propio Eugenio Derbez, quien habló sobre esta situación y desmintió que sean pareja, pero sí mantienen una buena relación.

"¡Más claro ni el agua! Claro que están juntos, se ve claramente, ya chequé y no es IA ¡Sí están juntos!"

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Agregó que al terminar las grabaciones, cada uno se fue para su casa, pero en las escenas si estuvieron juntos.

"Claro, después terminó la filmación y ya cada quien se fue para su casa. Una se fue para un lado, el otro se fue para el otro, pero ya chequé y sí están juntos. En las escenas sí están juntos, durante la película"

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