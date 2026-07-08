YosStop revela que rechazó a Cristiano Ronaldo: “Cero fanática”

La influencer mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, encendió las redes sociales al revelar una increíble anécdota del pasado, y es que, la mexicana reveló que tuvo la oportunidad de conocer a Cristiano Ronaldo; sin embargo, decidió rechazarla y prefirió subirse a un avión de regreso a México.

La mexicana reveló esta historia en el podcast de Alex Strecci, espacio en donde la influencer dio los detalles y explicó sus razones para decidir regresar a México en vez de conocer al futbolista, un hecho que dejó boquiabiertos a los presentes y sobre todo al mismo Strecci.

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Así fue como YosStop rechazó conocer a Cristiano Ronaldo

Durante su participación en el podcast Streccitown, la influencer relató que hace unos años fue contratada por una marca internacional para viajar a Madrid, España, con el fin de grabar un comercial en donde también participaba Cristiano Ronaldo; sin embargo, sus agendas de filmación no coincidían en el set.

Al término de sus grabaciones, miembros de la producción se acercaron a YosStop y le ofrecieron la oportunidad de quedarse un día extra en Madrid con todos los gastos pagados para conocer formalmente al actual delantero del Al-Nassr. Sin embargo; Yos la rechazó: “No, regrésenme al avión'", confesó entre risas.

Al ser cuestionada por Strecci sobre los motivos para dejar pasar la oportunidad que millones desearían, Hoffman señaló que se debió enteramente a su nula afinidad con el fútbol. Admitió saber perfectamente quién es el astro portugués, pero argumentó que la marca "eligió mal a quién llevar" como gancho para ese beneficio extra

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