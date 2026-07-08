FGR sin pruebas suficientes para proceder contra Rubén Rocha Moya y otros 9 señalados por EE.UU.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que la investigación relacionada con las 10 personas señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado continúa en curso y que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para ejercer acción penal en México.

Noticia Destacada Fiscalía General de la república descarta pruebas contra Rubén Rocha Moya; investigación sigue abierta por petición de EU

Durante una conferencia de prensa, Godoy reiteró que las solicitudes recibidas por parte del gobierno estadounidense corresponden a detenciones provisionales con fines de extradición, por lo que México solicitó que se justificara la urgencia de esa medida. Asimismo, precisó que el procedimiento se desarrolla conforme a la Ley de Extradición Internacional y que cualquier decisión dependerá de las pruebas que se integren a la carpeta de investigación.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República informó que, por ahora, no cuenta con elementos suficientes para proceder contra Rubén Rocha Moya ni contra las demás personas incluidas en la solicitud.

De acuerdo con la dependencia, las 10 personas señaladas ya fueron llamadas a comparecer, mientras que el Ministerio Público ha realizado entrevistas, solicitado informes y recabado diversos datos de prueba. No obstante, la investigación permanece abierta y las diligencias continúan.

JGH