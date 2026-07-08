¿Qué pasó con la Subestación de Atasta? Congreso pide revelar avances, contratos y destino de 120 mdp

Con el voto a favor de diputados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, conocido como PVEM, y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable del Congreso del Estado, se aprobó un exhorto para atender las fallas en el servicio eléctrico de la Península de Atasta. Asimismo, se solicitó al Gobierno del Estado y a la Comisión Federal de Electricidad, conocida como la CFE, fortalecer las acciones para garantizar un suministro de energía eléctrica continuo, eficiente y de calidad para las familias de dicha junta municipal.

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El acuerdo, avalado durante la sesión de la comisión presidida por el diputado Pedro Hernández Macdonald, también pide al Poder Ejecutivo información detallada sobre el avance del proyecto de la Subestación Eléctrica y las medidas implementadas para mejorar el suministro en la región. De igual manera, propone que se valoren mecanismos de apoyo para los usuarios afectados por las constantes interrupciones del servicio, incluyendo un 'borrón y cuenta nueva' en los adeudos de las personas que utilicen el servicio doméstico de energía.

Tras ser aprobado en comisiones, el dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para continuar con su trámite legislativo. Lo anterior ocurre luego de que, durante la vigésima sesión ordinaria, se diera lectura a la propuesta presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano y fuese enviada originalmente a la congeladora legislativa.

De ser aprobado por el pleno en próximas sesiones, se conminará al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de las secretarías de Gobierno, de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, conocida como la Sedumop, y de Administración, Finanzas y Planeación, para que, en un plazo no mayor a 72 horas naturales, remitan al Congreso Local un informe documental y hagan pública la información relativa al proyecto de construcción de la Subestación Eléctrica de Atasta.

La información solicitada deberá contener el proyecto ejecutivo de la obra, el contrato correspondiente, el monto autorizado, la fuente de financiamiento, el calendario de ejecución, el avance físico y financiero, la empresa contratista, la supervisión de la obra y la fecha estimada para su conclusión. De igual manera, se exige conocer el estado que guarda el recurso presupuestal anunciado públicamente de 120 millones de pesos para esta obra, precisando si dicho dinero fue autorizado, programado, comprometido, devengado, ejercido, reasignado, reintegrado o si permanece disponible, acompañando toda la documentación que soporte dicha información. Finalmente, se deberán reportar las causas técnicas, jurídicas, administrativas o presupuestales que hayan impedido el inicio de la obra, así como las acciones concretas y el calendario que permitan garantizar el comienzo inmediato de los trabajos en Campeche.

JGH