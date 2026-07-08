Poncho de Nigris estalla contra el chef Salt Bae por estafa a Aldo de Nigris: “en Europa nadie lo quiere”

Poncho de Nigris ha salido en defensa de su sobrino, Aldo, esto después de que este último usará sus redes sociales para denunciar haber sido víctima de una supuesta estafa por parte del famosísimo y viral chef turco Salt Bae. Un hecho que sorprendió a seguidores y generó la molestia de Poncho.

La situación escaló cuando el empresario aprovechó un encuentro con los medios para despotricar en contra del famoso chef. Además de aconsejar a sus seguidores y el público en general que siempre pregunten en los establecimientos si algún servicio o alimento tiene costo extra.

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¿Cuál es el origen de la polémica entre Aldo y el chef Salt Bae?

Todo comenzó en las redes sociales de Aldo de Nigris, espacio en donde el influencer relató que acudió al restaurante Nusr-Et en la Ciudad de México, propiedad del chef turco Salt Bae. Al establecimiento llegó con algunos amigos esperando una cena tranquila de unos 2 mil 500 pesos, sin embargo, esto terminó con una cuenta superior a los 40 mil pesos.

De acuerdo con lo dicho por Aldo, Salt Bae se acercó a su mesa y les ofreció llevarles personalmente la carne, asegurándoles que la comida iba por su cuenta o al menos esto entendió Aldo. La sorpresa llegó con la cuenta: un total que superó los 40 mil pesos mexicanos, esto debido a que el corte bañado en oro fue cobrado en 17 mil pesos.

El hecho creció cuando los propios meseros le confesaron discretamente que era una estrategia recurrente del chef para inflar las cuentas. La situación no quedó aquí, pues la molestia de Poncho se hizo evidente y salió en defensa de su familia, atacando al famoso chef.

¿Qué dijo Poncho de Nigris en contra del chef Salt Bae?

Fiel a su estilo directo y protector con su familia, Poncho de Nigris no tardó en salir en su defensa, en un encuentro con los medios de comunicación. El regiomontano habló en favor de su sobrino y arremetió duramente contra el concepto de Salt Bae, tachándolo de ser "muy chafo" y calificando como una verdadera "macuarrada".

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"Es muy chafo... es como cuando ya en Europa nadie lo quiere y viene para acá... ¿y que te pique carne y le ponga oro, güey? O sea, no es oro, no te puedes comer un metal... Y la gente se la cree y le pegan a la ma**da", expresó Poncho visiblemente molesto.

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