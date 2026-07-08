Ex colaborador de Emilio Lara señalado por no cubrir daños y gastos médicos

Una familia humilde acusó a Juan Bernés, ex funcionario del Ayuntamiento del trienio anterior, de no hacerse responsable del accidente de tránsito que ocasionó la semana pasada, en donde con su vehículo impactó un mototaxi y causó lesiones de consideración al conductor de esa unidad de pasaje.

La señora Guadalupe Tec May, en las afueras de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta ciudad, señaló que por ser cercano colaborador del diputado federal del PRI Emilio Lara Calderón, el causante del accidente pidió no ser denunciado, pero ahora no quiere pagar los daños del mototaxi, ni las lesiones de su esposo, y tampoco cubrir el salario que obtenía con su unidad de pasaje.

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El afectado, Sergio Emmanuel Can Euán, de 30 años, fue impactado el pasado viernes 3 de julio en la colonia San Isidro, cuando transitaba rumbo a la Asociación Ganadera Local. El ex funcionario manejaba un coche blanco y no respetó el alto, impactando al mototaxi que quedó en deplorables condiciones.

Por el golpe, el mototaxista sufrió un esguince en el cuello y una herida en la cabeza, atendida por paramédicos de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres (Anved), quienes lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Pedro Lara y Lara”, donde recibió seis puntadas.

La afectada relató que el ex funcionario le pidió no denunciar y prometió cubrir gastos, pero solo entregó 1,000 pesos. Días después ofreció 5,000 pesos y luego 15,000 pesos a través de un abogado, lo cual rechazó.

El mototaxi quedó inservible en el corralón, y la familia depende de ese trabajo para sostenerse. El afectado presenta mareos, fiebre y requiere una tomografía para descartar secuelas.

Este miércoles, el ex funcionario fue demandado en la FGE por daños en propiedad ajena y lesiones, mientras la señora Guadalupe vende huayas a 10 pesos el racimo para poder comprar leche a su hija pequeña.