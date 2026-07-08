Federación entrega 36 canchas de pasto sintético en Campeche; conoce los municipios beneficiados

A partir de este miércoles, decenas de futbolistas campechanos podrán disfrutar de una nueva cancha de pasto sintético, la cual fue construida por la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del programa Mundialito Social para la rehabilitación de espacios deportivos.

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De acuerdo con información avalada por la Secretaría de Gobernación, en todo el estado está prevista la rehabilitación o en su caso la construcción de 36 canchas de pasto sintético, las cuales fueron puestas en marcha en el marco de la máxima competencia futbolística.

Según el estatus de intervención de los inmuebles, el Gobierno de México confirmó que las 36 canchas seleccionadas están completamente concluidas y entregadas a las autoridades estatales para que se pongan a disposición de los ciudadanos, quienes podrán fomentar el deporte en cada espacio.

Entre los municipios que cuentan con la rehabilitación de estas canchas están incluidos Campeche, Carmen, Champotón, Tenabo, Hopelchén y Palizada, según la plataforma oficial del Mundial Social, donde además se dio a conocer que fueron elaborados 32 murales colectivos, todos ellos ya finalizados.

Durante la puesta en marcha de este espacio, la gobernadora Layda Sansores San Román reconoció que estos inmuebles deportivos forman parte de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fomentar el deporte y que, además, lleva las actividades mundialistas a los 32 estados de la república.

La mandataria afirmó que, por común acuerdo con la Federación, el uso de las canchas no podrá ni será condicionado al pago de cuotas hacia ninguna autoridad. Por lo anterior, los usuarios de los campos están obligados a reportar y en su caso a denunciar a quienes pretendan lucrar con el uso de los inmuebles de Campeche.

Además, las autoridades develaron una placa donde se especifica la fecha de inauguración del nuevo campo deportivo, evento que contó con la representación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, conocida como la Conade, instancia que reiteró que estos espacios deben ser aprovechados por todas las personas de manera gratuita.

JGH