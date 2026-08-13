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Cateos por narcomenudeo en Hopelchén dejan siete asegurados; hallan armas y presunta droga

Dos cateos por una investigación de narcomenudeo en Hopelchén dejaron siete personas aseguradas; autoridades localizaron presuntos narcóticos, armas, cartuchos y dinero.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de ago de 2026

1 min

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Siete personas fueron aseguradas durante dos cateos en Hopelchén.
Siete personas fueron aseguradas durante dos cateos en Hopelchén. / Por Esto!

Siete personas fueron aseguradas durante dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en el municipio de Hopelchén.

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Las diligencias se realizaron en dos inmuebles de las colonias San Martín y San Isidro, donde fueron asegurados X.C.P., de 45 años; D.Y.C.C., de 43; A.N.C.C., de 22; S.A.C.P., de 49; V.S.C.R., de 34; J.A.C.C., de 35, y E.C.S.M., de 43 años.

Durante las acciones fueron aseguradas sustancias con características de narcóticos, básculas y dinero en efectivo, pero en uno de los inmuebles también fueron localizadas armas de fuego y cartuchos, por lo que los indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial.

En los cateos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Secretaría de Marina, Semar, y Guardia Nacional.