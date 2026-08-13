Colombia permitió que sólo rescatistas de 4 países apoyen en las labores de búsqueda tras terremoto

El Gobierno de Colombia ha limitado la participación de brigadas internacionales de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto, pese a los ofrecimientos realizados por distintas naciones para colaborar en la emergencia.

México fue uno de los países que puso a disposición personal especializado, aunque la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) finalmente no pudo desplegarse debido a un requisito de certificación solicitado por las autoridades colombianas, aclaró este jueves 13 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras tanto, Colombia sí ha recibido ayuda humanitaria internacional y su gobierno ha señalado que utiliza también cooperación proveniente del exterior para enfrentar la emergencia y apoyar a las zonas más afectadas.

¿Por qué los rescatistas mexicanos no viajaron a Colombia?

Durante su conferencia mañanera, la presidentaSheinbaum corrigió la información que había proporcionado un día antes, cuando señaló que rescatistas militares mexicanos habían viajado a territorio colombiano.

La mandataria explicó que la brigada de la Defensa sí cuenta con certificación, pero Colombia solicitó otro tipo de acreditación para permitir su participación.

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“Hoy me hicieron la aclaración en el Gabinete de Seguridad”, señaló Sheinbaum, quien precisó que el grupo permanece preparado para viajar en caso de recibir posteriormente la autorización.

La presidenta destacó además la experiencia de los especialistas mexicanos en misiones internacionales de rescate y aseguró que se encuentran disponibles para colaborar en cualquier momento.

Colombia limita brigadas de rescate, pero acepta ayuda humanitaria

La decisión no significa que Colombia haya rechazado toda la cooperación extranjera. El propio presidente Abelardo De La Espriella reconoció que el país está recurriendo a ayuda internacional durante las labores para atender la emergencia y localizar a personas desaparecidas.

El Gobierno colombiano también ha agradecido públicamente la llegada de asistencia internacional destinada a atender a damnificados y avanzar en la recuperación de infraestructura afectada.

El pasado miércoles 12 de agosto, autoridades colombianas informaron que en el caso de rescatistas, sólo recibirían el apoyo de cuatro países que cumplen con los requisitos internacionales para búsqueda y rescate: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador.

Ante esta decisión, negaron los rumores sobre rechazar el apoyo de otros naciones por “consideraciones ideológicas”.

México, por su parte, mantiene el envío de despensas, medicamentos, agua y otros insumos humanitarios solicitados por Colombia. Sheinbaum informó este jueves que parte de esos apoyos son trasladados mediante aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana.

"No hemos excluido a absolutamente ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida", canciller @omarbula durante rueda de prensa. pic.twitter.com/iYk0QMLnlD — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

Topos mexicanos también ofrecieron participar en rescates

Distintas agrupaciones mexicanas especializadas en búsqueda y rescate también manifestaron su disposición para colaborar.

Sin embargo, algunas brigadas recibieron la indicación de que, por el momento, Colombia consideraba suficientes los equipos desplegados en las zonas siniestradas y que cualquier incorporación adicional dependería de las evaluaciones realizadas durante la emergencia.

El terremoto ha provocado una crisis de gran magnitud en regiones como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. El Gobierno colombiano informó el miércoles que las labores se concentraban especialmente en localizar a cientos de desaparecidos y atender a miles de familias damnificadas.

Aunque la brigada militar mexicana no recibió autorización para incorporarse a las labores de búsqueda, el Gobierno de Sheinbaum mantiene abierta la posibilidad de enviarla si Colombia cumple con el procedimiento requerido y solicita su participación.

IO