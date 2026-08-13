¿Huay chivo en Progreso? Extraña silueta sobre un techo causa revuelo en redes

Un video grabado en Progreso, Yucatán, se volvió viral luego de captar una extraña silueta sobre el techo de una vivienda, imagen que rápidamente despertó la imaginación de usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que podría tratarse de un huay chivo o incluso de un nahual.

En las imágenes, tomadas durante la noche, se observa una figura oscura que permanece sobre el techo y que, por momentos, parece tener una forma humanoide.

La escena, acompañada por la poca iluminación, fue suficiente para que algunos relacionaran el hecho con una de las leyendas más conocidas de la cultura popular yucateca.

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Sin embargo, al observar el video con mayor detenimiento, todo apunta a una explicación mucho más terrenal: se trataría de un perro parado sobre sus patas traseras. La postura del animal, combinada con el ángulo de la grabación y la oscuridad, habría creado la ilusión de una figura semejante a una persona.

¿Qué es el huay chivo de Yucatán?

El huay chivo forma parte de las leyendas yucatecas sobre seres capaces de transformarse en animales. De acuerdo con la tradición popular, se trataría de un hombre que posee conocimientos de brujería y que puede convertirse, principalmente, en un chivo negro.

La leyenda cuenta que estas apariciones suelen relacionarse con caminos solitarios, montes y sitios poco transitados, especialmente durante la noche.

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Algunas versiones describen al animal con una apariencia inquietante y movimientos poco comunes, por lo que durante generaciones cualquier avistamiento extraño en la oscuridad ha sido asociado con esta figura.

En la tradición maya yucateca también existe la creencia de los huayes, personas que pueden transformarse en animales mediante poderes sobrenaturales.

Estas historias forman parte del imaginario popular de la región y han sobrevivido hasta nuestros días a través de relatos familiares y anécdotas.