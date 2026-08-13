Tras colapso, inician rehabilitación del histórico reloj de San Francisco en Campeche

Trabajadores contratados por una empresa particular iniciaron este jueves los trabajos de rehabilitación del reloj ubicado en la Plazuela de San Francisco, apenas seis días después del colapso de una parte de la estructura de los portales localizada debajo de este elemento histórico.

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El incidente ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando parte de la estructura de los portales colapsó, situación que obligó a personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche a acordonar el área para evitar riesgos a peatones y automovilistas mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

El hecho generó preocupación debido a que los portales de San Francisco forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y constituyen uno de los puntos tradicionales del barrio. Tras el incidente, se informó que el acordonamiento permanecería hasta determinar las condiciones de la estructura y definir las reparaciones necesarias.

Días después, el deterioro del reloj volvió a generar cuestionamientos sobre las condiciones en las que se encuentra parte del patrimonio urbano de Campeche. El excronista de la ciudad, José Manuel Alcocer Bernés, señaló que el reloj tiene más de 80 años de antigüedad y llevaba años sin funcionar, además de considerar que el deterioro era resultado de décadas de falta de mantenimiento integral.

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Ahora, este jueves 13 de agosto comenzaron los trabajos de rehabilitación, con labores enfocadas en recuperar el funcionamiento y las condiciones del reloj, uno de los elementos característicos de la imagen urbana de la Plazuela de San Francisco.

La intervención ocurre menos de una semana después del colapso que obligó a restringir el paso por parte de los portales. Hasta el momento, no se ha precisado cuánto tiempo durarán los trabajos, cuál será el costo de la rehabilitación ni cuándo volverá a funcionar el reloj.

JGH