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Trasladan a CDMX a 12 presuntos integrantes del CJNG detenidos en Michoacán

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Trasladan a CDMX a 12 presuntos integrantes del CJNG detenidos en Michoacán; entre ellos están familiares de “Tío Lako”

Doce presuntos integrantes del CJNG detenidos en Michoacán fueron trasladados a Ciudad de México y quedaron a disposición de la FGR. Entre ellos están la hija y la pareja de “Tío Lako”.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

20 de ago de 2026

2 min

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Hasta el momento, el traslado de los 12 detenidos a la capital del país representa un avance en las investigaciones
Hasta el momento, el traslado de los 12 detenidos a la capital del país representa un avance en las investigaciones / Cuartoscuro

Los 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos durante un operativo en Michoacán fueron trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

Entre las personas detenidas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como operador regional de esa organización criminal en Michoacán y Jalisco.

Las capturas se realizaron durante acciones desplegadas en Tinaja de Vargas y Cuaunadeo, dentro de los municipios de Tanhuato y Cuaunadeo.

¿Qué aseguraron durante el operativo contra el CJNG en Michoacán?

Como parte del despliegue, las autoridades aseguraron dos inmuebles y 64 vehículos, uno de ellos blindado.

También fueron localizadas cinco ametralladoras, nueve armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores de distintos calibres, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

Fuentes federales señalan que el despliegue de este miércoles estaba dirigido específicamente contra “Tío Lako”

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Operativo contra “Tío Lako”, líder regional del CJNG, desata narcobloqueos en Michoacán esté miércoles

Los indicios y objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.

Tras las detenciones se registraron bloqueos en Michoacán

Luego del operativo se reportaron bloqueos en diferentes vías de comunicación del estado, lo que provocó afectaciones al tránsito.

Ante estas acciones, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo con el objetivo de recuperar la circulación y contener nuevas interrupciones en carreteras.

¿Quién es “Tío Lako”?

Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, es señalado por autoridades como un operador regional del CJNG con presencia en Michoacán y Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada, también se le atribuye haber ordenado agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ocurridas el 22 de febrero de 2026, después de la detención de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Hasta el momento, el traslado de los 12 detenidos a la capital del país representa un avance en las investigaciones, aunque su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.

IO

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