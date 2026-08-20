Refugios listos para 37 mil personas ante lluvias en Campeche

Ante la posibilidad de que las lluvias torrenciales continúen en los próximos días, la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) confirmó que los refugios temporales están listos para recibir a más de 37 mil personas que pudieran resultar damnificadas por inundaciones, caída de árboles, postes u otras afectaciones derivadas de los fenómenos meteorológicos.

El secretario de Protección Civil, Anuar Dager Granja, informó que las recientes trombas ya dejaron afectaciones en distintos puntos del Estado, principalmente por árboles y postes derribados, láminas desprendidas y vehículos varados en zonas inundadas.

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Tan solo durante la última condición meteorológica registrada el sábado, se contabilizaron 10 árboles caídos en la capital campechana y seis en Hopelchén, además de cuatro postes derribados: tres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y uno de Teléfonos de México (Telmex), algunos de los cuales obstruyeron vialidades y generaron riesgos para la población.

Uno de los casos más delicados ocurrió cuando un árbol derribó un poste que cayó sobre una vivienda. Aunque la familia estaba fuera de peligro inmediato, Protección Civil intentó trasladarla a un refugio temporal. En San Rafael también fue necesario evacuar a una familia ante el riesgo de un poste desprendido, trasladada con apoyo de la Policía de Campeche a Lerma.

Durante esta temporada ya se han contabilizado entre 10 y 11 vehículos varados en encharcamientos o corrientes de agua, por lo que se pidió a la población evitar circular o estacionarse en zonas inundadas cuando existan pronósticos de lluvias intensas.

El funcionario destacó que la prevención es fundamental y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales, modificar horarios de traslado cuando sea necesario y alejar vehículos y personas, especialmente menores de edad, de árboles en riesgo de caer.

Ante cualquier situación de peligro, pidió comunicarse al 911, pues Protección Civil mantiene coordinación con los ayuntamientos para realizar evacuaciones y traslados. Además de los refugios temporales, existen albergues permanentes del DIF y otras instituciones que pueden habilitarse para atender a la población.

Dager Granja llamó a alcaldías, CFE y Telmex a reforzar el mantenimiento preventivo de postes, cables, láminas y estructuras, al advertir que los riesgos pueden encadenarse durante las trombas. Subrayó que la prioridad debe ser proteger la vida y actuar antes de que las condiciones meteorológicas provoquen una emergencia mayor.