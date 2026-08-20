DIF Yucatán presenta inversiones para la atención a infancias, alimentación y personas en condiciones de vulnerabilidad

La Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, presentó durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena los avances de la administración en materia de asistencia social, inclusión, rehabilitación, atención a las familias y alimentación, con acciones enfocadas en mejorar el bienestar de los sectores que más lo necesitan.

En materia de discapacidad e inclusión, destacó el trabajo realizado a través del Centro Regional de Ortesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), donde se busca mejorar la calidad de vida de las personas que requieren atención especializada y servicios de rehabilitación.

Como parte de estas acciones, se obtuvo una certificación internacional y se entregaron mil 763 piezas, de las cuales mil 360 fueron órtesis y 403 prótesis, incluyendo 84 prótesis de mama. Para ello se destinó una inversión de 5 millones 249 mil 291 pesos.

Actualmente, Yucatán cuenta con 79 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) pertenecientes al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), distribuidas en distintos municipios del estado.

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También se incorporaron gimnasios terapéuticos sensoriales en Tetiz y Dzilam González, destinados a la atención de personas con discapacidad y autismo, mediante una inversión de un millón 827 mil 208 pesos.

A esto se suma el fortalecimiento del equipamiento biomédico de las UBR de Progreso, Espita, Valladolid, Ticul, Tizimín y Conkal, con una inversión de un millón 393 mil 805 pesos.

Entregan motos adaptadas para mejorar la movilidad

En materia de movilidad y autonomía, Wendy Méndez Naal informó que fueron entregadas 60 motos adaptadas, con una inversión de 3 millones 16 mil 896 pesos, en beneficio de personas de 19 municipios.

Las unidades incluyen equipo de protección, placas vigentes y seguro de vida, con el objetivo de facilitar los traslados y contribuir a una mayor independencia de sus beneficiarios.

Asimismo, el DIF Yucatán destinó un millón 308 mil pesos en aparatos auditivos, 7 millones 208 mil pesos en apoyos funcionales y 2 millones 200 mil pesos para acciones relacionadas con la salud.

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Atención a infancias y familias es prioridad

La Presidenta Honoraria del DIF Yucatán señaló que la atención a las infancias y la protección de las familias son prioridades de la institución, por lo que se trabaja mediante redes familiares para garantizar entornos seguros que permitan acompañar y atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

Durante la actual administración se han concretado 294 egresos a redes familiares. Cuando no es posible que los menores regresen con su familia de origen, la adopción representa una alternativa para brindarles un entorno de protección y afecto. Hasta el momento se han concretado 36 adopciones.

Para fortalecer la atención y educación inicial, se han destinado 29 millones 788 mil 851 pesos a los Centros de Atención Infantil, con el propósito de mejorar los servicios dirigidos a niñas y niños.

Alimentación escolar llega a más de 125 mil estudiantes

En materia alimentaria, el DIF Yucatán informó que mediante el programa Alimentación Escolar se han invertido 520 millones de pesos, en beneficio de 125 mil 396 niñas, niños y adolescentes de 105 municipios.

En total, se han distribuido 30 millones 936 mil raciones alimentarias como parte de esta estrategia.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Yucatán (Segey), también se construyeron 24 nuevos comedores escolares, mediante una inversión de 37 millones 628 mil 391 pesos, con el objetivo de mejorar las condiciones para la preparación y entrega de alimentos en los planteles.

La atención alimentaria también se extiende fuera de las escuelas. A través de los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, se han entregado 3 millones 110 mil raciones de comida caliente para 10 mil personas en condiciones de vulnerabilidad.

Para estas acciones se destinó una inversión de 47 millones 283 mil 424 pesos, como parte de los esfuerzos del DIF Yucatán para atender las necesidades alimentarias de las familias yucatecas y contribuir a mejorar sus condiciones de bienestar.

Con estas acciones, el DIF Yucatán busca mantener una atención cercana a las familias yucatecas, particularmente a las personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y sectores en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos que favorezcan la inclusión, autonomía, protección y acceso a una alimentación adecuada.