Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca deben millones a Tigres, Puebla, Juárez y Televisa

TV Azteca, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, enfrenta una complicada situación financiera luego de que documentos judiciales revelaran una amplia lista de acreedores que incluye equipos de futbol, compañías internacionales de entretenimiento, organismos públicos e incluso a su histórico rival televisivo: Televisa.

La información forma parte del expediente del concurso mercantil solicitado por la televisora, donde se establece que la compañía reportó obligaciones pendientes por más de 23 mil 961 millones de pesos, frente a activos líquidos concursales cercanos a mil 125 millones de pesos.

De acuerdo con la resolución judicial, el proceso contempla alrededor de 600 acreedores, aunque la lista todavía deberá pasar por una etapa de reconocimiento y validación para determinar cuáles créditos serán aceptados oficialmente y bajo qué condiciones.

Los principales adeudos de TV Azteca

Dentro del expediente, el mayor compromiso financiero corresponde a The Bank of New York Mellon, relacionado con una emisión de bonos internacionales, con un monto superior a 10 mil 399 millones de pesos.

Esta deuda representa aproximadamente el 43 por ciento del total de obligaciones señaladas en la sentencia. El origen del problema está relacionado con bonos emitidos por 400 millones de dólares en 2017, cuyo incumplimiento provocó que el monto aumentara con el paso del tiempo.

Otro de los principales acreedores es Alterbank Ltd, con un crédito registrado por más de cuatro mil 237 millones de pesos, seguido por Numchi Servicios, con una deuda superior a mil 807 millones.

Estos tres compromisos concentran cerca del 68.6 por ciento del pasivo total señalado dentro del proceso mercantil.

Empresas de entretenimiento también aparecen como acreedoras

La lista judicial muestra que los adeudos de Grupo Salinas no se limitan al sector financiero, pues también existen obligaciones con importantes compañías de producción y distribución de contenidos.

Entre ellas aparecen Buena Vista International, con un crédito cercano a 368 millones de pesos; Universal City Studios Productions, con más de 129 millones; y Warner Bros International Television Distribution, con más de 104 millones.

Además, empresas relacionadas con publicidad y plataformas digitales como Tubi Inc. y WPP Media Management también figuran dentro del expediente con montos pendientes.

Televisa aparece entre los acreedores de su histórico rival

Uno de los datos que más llamó la atención dentro del documento es la presencia de Televisa, empresa que durante décadas ha sido la principal competencia de TV Azteca en la televisión abierta mexicana.

Según la relación incorporada al proceso, Televisa aparece como acreedora por un monto superior a 185 millones de pesos, formando parte del amplio grupo de compañías que reclaman pagos a la televisora.

La aparición de ambas empresas dentro del mismo expediente refleja la complejidad de las relaciones comerciales dentro de la industria audiovisual mexicana.

Equipos de futbol reclaman pagos pendientes

Los problemas financieros de TV Azteca también alcanzan al ámbito deportivo. Dentro de la lista aparecen organizaciones vinculadas con equipos de futbol profesional.

Entre los acreedores figura Sinergia Deportiva, administradora de Tigres de la UANL, con un crédito superior a 143 millones de pesos.

También aparecen el FC Juárez, con una deuda registrada de más de 41 millones, y la empresa operadora del Club Puebla, con más de nueve millones de pesos pendientes.

Además, la promotora de boxeo Promociones Zanfer aparece con un crédito superior a 16 millones de pesos.

SAT y CFE forman parte de la lista

El expediente también incluye organismos públicos entre los posibles acreedores de la televisora.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aparece con un crédito registrado por más de 83 millones de pesos dentro de la relación presentada en el concurso mercantil.

Por otra parte, CFE Suministrador de Servicios Básicos figura con un adeudo superior a seis millones 691 mil pesos correspondiente al suministro eléctrico.

La sentencia también menciona que la empresa enfrenta otros créditos fiscales relacionados con ejercicios anteriores, aunque esos montos deberán revisarse dentro del procedimiento correspondiente.

TV Azteca también tiene deudas con empresas relacionadas

Otro punto relevante del expediente es que varias compañías vinculadas con Azteca, TVA y Grupo Salinas aparecen como acreedoras de la propia televisora.

El caso más importante corresponde a Televisión Azteca III, con un crédito superior a mil 400 millones de pesos, colocándose como uno de los montos individuales más altos registrados.

También aparecen sociedades como Operadora Mexicana de Televisión, con más de 763 millones; Promotora de Torneos y Espectáculos Públicos, con más de 517 millones; y Azteca Records, con más de 324 millones.

La lista incluye además otras empresas relacionadas con producción, telecomunicaciones y entretenimiento, entre ellas Producciones Dopamina, Mercadotecnia TVA, Total Play Telecomunicaciones y otras sociedades vinculadas al grupo empresarial.

El proceso mercantil continúa

Aunque la resolución judicial ya reconoce la existencia de las condiciones para iniciar el concurso mercantil, todavía falta completar las etapas donde se determinará qué acreedores serán reconocidos oficialmente y cuál será el tratamiento de cada deuda.

El caso representa uno de los mayores retos financieros para TV Azteca y mantiene bajo presión a Ricardo Salinas Pliego, mientras acreedores nacionales e internacionales buscan recuperar los recursos pendientes.