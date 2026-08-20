Buscan rescatar dos canchas de voleibol de playa abandonadas en Cancún

Arturo González, organizador general de la Copa Cancún Junior de Voleibol de Playa 2026, anunció que buscarán rescatar dos canchas de la ciudad que permanecen abandonadas, una de ellas ubicada en el Parque de la Equidad, sobre la avenida 20 de Noviembre, donde fue robada la totalidad de la malla ciclónica perimetral y hasta la puerta de acceso.

Durante una conferencia realizada en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte (IMD), el exjugador de la mencionada disciplina explicó que trabajarán junto con ciudadanos y autoridades para recuperar ambos espacios deportivos, los cuales actualmente requieren mantenimiento y recursos para volver a funcionar.

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González señaló que los robos registrados recientemente en instalaciones deportivas de las Regiones 228 y 235 dificultan la conservación de las canchas. Consideró necesario asignar encargados que vigilen los espacios, cierren los accesos y colaboren en su cuidado.

“Lo que tenemos que hacer en estos espacios es poner encargados para que los vigilen, que ellos cierren las canchas con candados y las cuiden. Sabemos que ellos deben de ganar algo, por eso nos tenemos que apoyar con la comunidad que le apasiona este deporte”, indicó.

Respecto al rescate de las dos canchas de voleibol de playa, reconoció que la tarea no será sencilla, principalmente por la necesidad de conseguir arena para acondicionarlas; sin embargo, confió en que mediante la coordinación con autoridades deportivas estatales y municipales, así como con las encargadas del medio ambiente, podrán encontrar una alternativa que permita obtener el material sin afectar los recursos naturales.

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“Sabemos que la arena es algo difícil, pero tenemos que hablar con las autoridades para lograr que nos otorguen la arena. Estamos para cuidar a la madre naturaleza, por eso tendremos que acudir con las autoridades correspondientes y establecer de dónde podría obtenerse. Lo que se requiere son acuerdos para beneficio de nuestros atletas”, explicó.

En cuanto a la Copa Cancún Junior de Voleibol de Playa, informó que el torneo comenzará este viernes en Playa Langosta y se desarrollará del 21 al 23 de agosto, con la participación de 68 equipos provenientes de distintos estados de la República Mexicana y de Colombia.