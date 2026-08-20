Migran pescadores de Champotón a Yucatan; confirman que "ahí les fue bien"

De acuerdo con algunos pescadores “gareteros”, pertenecientes a la agrupación Pescadores de la Bahía, en lo que va de la temporada de molusco 2026 los volúmenes de captura han sido positivos, manteniéndose entre 50 y 60 kilos por lancha en las playas de Chicxulub Puerto, Yucatán.

Afuera de las instalaciones de la cooperativa, Luis Alfonso, uno de los más de 100 ribereños que migró al vecino estado para generar ingresos en esta temporada, comentó que el panorama es alentador, pues existe suficiente molusco y no hay depredación.

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En cuanto a los precios, señaló que la temporada abrió en 80 pesos en playa, mientras que actualmente alcanza los 92 pesos, con tendencia a incrementar en los próximos días.

Explicó que regresaron el lunes 17 de agosto al puerto para dejar en regla su documentación del programa de Veda y Baja Captura, y luego volverán a Yucatán para continuar la captura del pulpo.

Por su parte, Víctor Martínez Aguilar, presidente de la agrupación Pescadores de la Bahía, comentó que en Champotón, Julián Zunza y Adrián Brito decidieron incorporarse, pero recalcó que, por ahora, en Champotón es complicado que los demás ribereños se sumen ante los malos resultados locales.