Banxico mantiene tasa de interés en 6.5%; inflación de servicios y riesgos externos frenan nuevos recortes

El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 6.5 por ciento, al considerar que todavía existen factores que podrían presionar nuevamente a la inflación, pese a la moderación observada en los precios durante las últimas semanas.

La decisión fue tomada en la reunión de política monetaria del 6 de agosto y quedó detallada en la minuta difundida este jueves 20 de agosto de 2026.

La Junta de Gobierno señaló que, por ahora, resulta conveniente conservar el nivel actual de la tasa, debido a que la postura monetaria sigue siendo adecuada para enfrentar los riesgos del entorno económico nacional e internacional.

¿Por qué Banxico mantuvo la tasa en 6.5%?

Entre los elementos evaluados por el banco central se encuentran el comportamiento del tipo de cambio, la ausencia de presiones importantes por el lado de la demanda y el nivel de restricción monetaria que se mantiene en la economía.

La mayoría de los integrantes de la Junta destacó que la inflación general disminuyó a 3.10 por ciento en la primera quincena de julio, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 3.95 por ciento.

Aunque estos datos muestran una mejoría, Banxico considera que todavía existen riesgos, particularmente en el componente de servicios, que ha mostrado mayor resistencia a descender.

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Inflación de servicios sigue bajo vigilancia

La Junta observó una reducción en la inflación de mercancías y también una contribución favorable por parte de algunos servicios.

Además, la inflación vinculada con servicios turísticos disminuyó después de los efectos temporales relacionados con el Mundial 2026.

Sin embargo, los integrantes del banco central consideran necesario mantener cautela antes de modificar nuevamente la tasa de referencia.

Economía mexicana crece, pero mantiene señales de debilidad

Banxico señaló que la economía mexicana registró una expansión durante el segundo trimestre, después de la contracción observada en los primeros meses del año.

Pese a ello, algunos integrantes de la Junta advirtieron que distintos componentes de la demanda siguen mostrando debilidad.

La mayoría coincidió en que la brecha del producto permanece en terreno negativo, lo que indica que la actividad económica continúa por debajo de su potencial.

El #BancodeMéxico publicó hoy la #MinutaBanxico con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 6 de agosto de 2026. Consulta el documento aquí: https://t.co/SH96rdFC2U pic.twitter.com/JVLbPKI1oJ — Banco de México (@Banxico) August 20, 2026

Conflicto en Medio Oriente representa riesgo para la inflación

Otro de los factores que Banxico mantiene bajo observación es el escenario internacional.

Las tensiones en Medio Oriente podrían generar nuevas presiones sobre los precios de la energía, particularmente del petróleo, lo que eventualmente podría trasladarse a otros productos y servicios.

Ante este panorama, el Banco de México reiteró que continuará enfocado en llevar la inflación hacia su objetivo permanente de 3 por ciento y consolidar un escenario de estabilidad de precios.

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