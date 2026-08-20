Motociclista resulta lesionado tras cerrarle el paso un automóvil en Campeche

Un motociclista resultó con golpes leves luego de caer de su unidad al serle cortada la circulación por el conductor de un automóvil en el barrio de San Francisco.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Francisco I. Madero, cuando el motociclista circulaba por el carril central, mientras que el conductor del automóvil se desplazaba por el carril derecho y, al intentar estacionarse, realizó una maniobra que provocó que le cerrara el paso a la motocicleta.

Por el impacto, la motocicleta sufrió daños en una manija del manubrio y en la caja, mientras que el motociclista cayó al pavimento sin presentar lesiones de consideración.

Posteriormente, el conductor del automóvil dio aviso a su aseguradora y, tras dialogar entre ambas partes, llegaron a un acuerdo, donde la víctima solicitó alrededor de tres mil pesos para la reparación de los daños.

JGH