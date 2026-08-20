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Yucatán / Mérida

Colonia María Luisa de Mérida lleva años con fallas eléctricas y la CFE aún no instala un nuevo transformador

Vecinos aseguran que los apagones y variaciones de voltaje son constantes y urgen a CFE resolver el problema de fondo.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

20 de ago de 2026

1 min

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Más de 50 familias de la María Luisa quedan sin luz y reclaman solución a CFE
Más de 50 familias de la María Luisa quedan sin luz y reclaman solución a CFE / Gerardo Álvarez

Vecinos de la colonia María Luisa al Sur de Mérida señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reparó los cables que se reventaron el martes por la tarde debido a los fuertes vientos y la lluvia, pero continúa pendiente la instalación de un transformador que solicitaron desde hace más de un mes.

Wendy Guadalupe Hernández mostró el documento entregado el pasado 14 de julio para solicitar formalmente el equipo en la calle 18 entre 17 y 19. La falla dejó sin electricidad a más de 50 familias, por lo que, tras los reportes, trabajadores de la paraestatal realizaron durante varias horas el cambio de las líneas averiadas y restablecieron el servicio de manera gradual.

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Los habitantes afirmaron que los problemas con el suministro no son nuevos y que llevan más de cinco años enfrentando altibajos en el servicio. Consideraron que el elevado uso de aires acondicionados en la zona podría ser una de las causas de la sobrecarga, además de advertir que los constantes cortes pueden provocar daños en aparatos electrodomésticos.

Gissey Pat Garrido indicó que los trabajadores de la CFE tardaron más de cinco horas en restablecer la electricidad y que algunos vecinos continuaban sin servicio hasta las 16 horas.

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Los afectados aseguraron que han presentado numerosos reportes, pero incluso señalaron que la paraestatal dejó de recibir algunas de sus quejas, por lo que insistieron en que se atienda su solicitud e instale el transformador que permita regularizar el suministro.

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