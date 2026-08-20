Colonia María Luisa de Mérida lleva años con fallas eléctricas y la CFE aún no instala un nuevo transformador

Vecinos de la colonia María Luisa al Sur de Mérida señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reparó los cables que se reventaron el martes por la tarde debido a los fuertes vientos y la lluvia, pero continúa pendiente la instalación de un transformador que solicitaron desde hace más de un mes.

Wendy Guadalupe Hernández mostró el documento entregado el pasado 14 de julio para solicitar formalmente el equipo en la calle 18 entre 17 y 19. La falla dejó sin electricidad a más de 50 familias, por lo que, tras los reportes, trabajadores de la paraestatal realizaron durante varias horas el cambio de las líneas averiadas y restablecieron el servicio de manera gradual.

Noticia Destacada Expo Personas Adultas Mayores 2026 ofrecerá más de 40 servicios y actividades gratuitas en Mérida

Los habitantes afirmaron que los problemas con el suministro no son nuevos y que llevan más de cinco años enfrentando altibajos en el servicio. Consideraron que el elevado uso de aires acondicionados en la zona podría ser una de las causas de la sobrecarga, además de advertir que los constantes cortes pueden provocar daños en aparatos electrodomésticos.

Gissey Pat Garrido indicó que los trabajadores de la CFE tardaron más de cinco horas en restablecer la electricidad y que algunos vecinos continuaban sin servicio hasta las 16 horas.

Noticia Destacada Impulsan a las juventudes de Yucatán con programas de bienestar y emprendimiento

Los afectados aseguraron que han presentado numerosos reportes, pero incluso señalaron que la paraestatal dejó de recibir algunas de sus quejas, por lo que insistieron en que se atienda su solicitud e instale el transformador que permita regularizar el suministro.