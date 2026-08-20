Rusia incluye a Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, en su lista de los más buscados

La expareja de la cantante Taylor Swift, Conor Kennedy, de 32 años, está en el centro de la polémica, tras ser incluido en la lista internacional de personas que están siendo buscadas por las autoridades de Rusia.

Todo esto, luego de que un tribunal Moscú autorizó su detención en ausencia, por supuestamente participar en la guerra que sostienen Rusia y Ucrania desde hace algunos años.

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Exnovio de Taylor Swift es buscado por las autoridades rusas

De acuerdo con la agencia rusa TASS, el encargado de poner una orden de captura en contra del joven, fue el Tribunal de Distrito de Basmanny, en Moscú, ya que fue acusado de manera formal de formar parte de las acciones bélicas en el conflicto como mercenario en operaciones contra Rusia.

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Se sabe que Kennedy Connor viajó a Ucrania en 2022, donde se sumó a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, esto sin contar con experiencia militar.

El joven tuvo un romance con la cantante de solo tres meses en 2012, por ese motivo, algunos fans han mencionado que el tema "Begin Again" fue escrito basado en sus primeras citas.

Ukraine war volunteer, dated Taylor Swift and literally a Kennedy.



Respect to Conor. https://t.co/EYonFQdTFp pic.twitter.com/QSxC481c9j — vanya (@eurovanya) August 24, 2024

Por su parte, el joven aseguró que viajó en secreto a Ucrania, donde mencionó que fue enviado al frente nororiental, sitio en el que habría estado diez semanas.

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