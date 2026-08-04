¿Quién es Estefanía Coppola? La actriz que desató polémica por querer casarse en el Castillo de Chapultepec

La actriz e influencer Estefanía Coppola se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de compartir videos en los que expresó su intención de celebrar su boda en el Castillo de Chapultepec. Sus publicaciones llamaron la atención hasta que el INAH aclaró que el histórico recinto no está disponible para este tipo de eventos.

La creadora de contenido comentó que había recorrido el inmueble durante una visita nocturna y aseguró que el patio principal podía utilizarse para una ceremonia con un costo cercano al millón de pesos. Sin embargo, esa versión fue desmentida por las autoridades.

¿Quién es Estefanía Coppola?

Estefanía Coppola es una actriz, modelo e influencer mexicana que ganó popularidad en plataformas digitales antes de incursionar en la televisión y el cine. Además de crear contenido para redes sociales, ha participado en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas relacionadas con la moda y el estilo de vida.

Uno de sus trabajos más conocidos fue interpretar a Crista en la segunda temporada de la serie "Guerra de Vecinos" de Netflix. También formó parte del elenco de la película "El Guau", además de aparecer en comerciales, videoclips y proyectos audiovisuales.

La publicación que provocó la controversia

En un video compartido en TikTok, Estefanía Coppola relató que visitó el Castillo de Chapultepec para conocer el lugar donde imaginaba celebrar su boda.

La influencer afirmó que el acceso incluía un recorrido guiado y comentó que el patio principal podía rentarse por alrededor de un millón de pesos. Incluso expresó que le gustaría bajar las escalinatas del recinto con un vestido de novia por considerar que era un escenario único.

El INAH negó que el Castillo pueda rentarse

Tras la difusión de esos videos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado para aclarar que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, no se renta para bodas, fiestas ni eventos sociales privados.

La dependencia explicó que la visita realizada por la influencer correspondió a un recorrido guiado incluido en las actividades habituales del museo y no a un proceso de contratación para un evento particular.

INAH responde

El INAH recordó que el Castillo de Chapultepec forma parte del patrimonio histórico de México y se encuentra protegido por la legislación vigente, por lo que sus instalaciones no pueden utilizarse para celebraciones privadas.

Con ello, el organismo descartó las versiones que surgieron en redes sociales y reiteró que cualquier visita al recinto debe realizarse bajo las normas establecidas para el funcionamiento del museo.