Embajador de USA destaca coordinación con México en lucha contra el narco; decomisaron 50,000 armas y arrestaron a casi 30 personas

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el trabajo y cooperación que existe entre los gobiernos de su país y el mexicano para combatir el narcotráfico en ambos lados de la frontera.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Embajador Johnson dio a conocer un fuerte golpe a la delincuencia organizado que lograron autoridades estadounidense con la colaboración de su contraparte mexicana.

“Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance. En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego. Estas acciones demuestran el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desarticular la cadena de suministro del tráfico ilegal de armas”.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum pedirá a EU devolver bienes incautados a “El Mayo” y otros capos mexicanos

“Trabajando junto con las autoridades mexicanas, hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras. Hasta ahora, esta Administración ha decomisado más de 50,000 armas de fuego, y aún no hemos terminado. #JuntosLogramosMás”, escribió el funcionario estadounidense en su perfil de X.

En reiteradas ocasiones, el gobierno de Estados Unidos y el mismo Donald Trump han destacado el trabajo que hace el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en contra de los cárteles, así como la cooperación con su país para combatir el tráfico de drogas y de armas.