Hortensias y garra de tigre: las plantas que no deberías tener en casa si te quieres casar

Si estás pensando en renovar la decoración de tu hogar y además quieres atraer el amor, existe una curiosa creencia popular que recomienda mantener lejos de casa a dos plantas: las hortensias y la llamada garra de tigre. Según algunas tradiciones, ambas estarían relacionadas con la mala suerte en el amor y podrían dificultar la llegada de una pareja.

¿Por qué las hortensias tienen fama de alejar el amor?

Las hortensias son conocidas por sus grandes flores y por cambiar de tonalidad dependiendo de las condiciones del suelo. Sin embargo, en algunas culturas su significado simbólico no es precisamente romántico.

Una antigua superstición sostiene que tener hortensias dentro de casa podría asociarse con la soltería o con dificultades para encontrar pareja. Incluso existe la creencia de que las mujeres jóvenes que las cultivan en casa podrían permanecer solteras.

La interpretación tiene relación con el lenguaje de las flores, una tradición que durante siglos atribuyó significados específicos a distintas especies. En el caso de la hortensia, se le han relacionado conceptos como la frialdad, la indiferencia o la inconstancia, aunque su significado también cambia según la cultura.

La garra de tigre también aparece en las supersticiones

Otra planta que figura en algunas listas de especies que supuestamente afectan la vida sentimental es la garra de tigre, nombre con el que se conoce popularmente a algunas plantas de hojas o formas puntiagudas.

La superstición señala que colocarla dentro del hogar podría generar una especie de energía negativa o dificultar la llegada de una relación amorosa. Esta interpretación forma parte de creencias relacionadas con la distribución y simbolismo de las plantas dentro de los espacios domésticos.

No obstante, no existe evidencia científica que demuestre que una planta pueda provocar que una persona permanezca soltera o modificar su vida sentimental.

Garra de Tigre

¿Entonces debes sacar estas plantas de tu casa?

Si tienes hortensias o garra de tigre, no existe una razón científica para pensar que su presencia vaya a impedir que encuentres pareja. La idea pertenece al terreno de las supersticiones, el folclore y las creencias populares.

De hecho, las hortensias son una de las plantas ornamentales más apreciadas por sus llamativas flores. Por eso, si te gustan y quieres tenerlas en casa, puedes hacerlo sin preocuparte por su supuesto efecto sobre tu vida amorosa.

Al final, la elección de las plantas para decorar el hogar depende de los gustos personales, las condiciones de cada espacio y los cuidados que requiere cada especie, no de su supuesto poder para cambiar el estado sentimental de una persona.