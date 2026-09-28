Naim Darrechi se disculpa con Abelito y revela por qué peleó con Aarón Mercury

El influencer español Naim Darrechi habló sobre los dos momentos que lo colocaron en el centro de la polémica durante el festejo de cumpleaños de Abelito en Ciudad de México: el acercamiento que tuvo con la mamá del actor y el enfrentamiento con Aarón Mercury.

Durante una transmisión en vivo realizada en Kick, el creador de contenido reconoció que su comportamiento con doña Cristi, mamá de Abelito, fue inapropiado y aseguró que ya ofreció disculpas por lo ocurrido.

Naim Darrechi reconoce que se equivocó con la mamá de Abelito

La polémica comenzó después de que circularan imágenes de Naim Darrechi bailando muy cerca de la mamá de Abelito durante la celebración.

El influencer explicó que en ese momento no sabía que la mujer con quien estaba bailando era la mamá del cumpleañero. Sin embargo, reconoció que eso no justifica la manera en la que se comportó.

Darrechi calificó su actitud como una equivocación y señaló que una madre merece respeto. Por esta razón, decidió ofrecer una disculpa tanto a Abelito como a su familia.

Las disculpas del influencer

El español también aseguró que tuvo contacto con la mamá del influencer para expresarle personalmente su arrepentimiento.

El episodio provocó numerosas críticas en redes sociales, donde algunos usuarios calificaron el acercamiento como inapropiado y lo señalaron de presunto acoso sexual.

¿Por qué se peleó Naim Darrechi con Aarón Mercury?

Otro de los momentos que generó controversia durante la fiesta fue el enfrentamiento entre Naim Darrechi y Aarón Mercury.

Al hablar sobre el incidente, el influencer español aseguró que la discusión comenzó después de que, según su versión, se burlaran de él.

Darrechi explicó que no le agradó la manera en la que Aarón Mercury se dirigió hacia él y consideró que el comportamiento del también creador de contenido pudo estar relacionado con el consumo de alcohol.

“No me gustó cómo se dirigió a mí esa persona”, explicó durante su transmisión.

A diferencia de lo ocurrido con la mamá de Abelito, Darrechi dejó claro que no está arrepentido del enfrentamiento con Aarón Mercury, por lo que no considera necesario ofrecer una disculpa por ese episodio.

El influencer reconoció que ambos habían consumido alcohol durante la fiesta, pero sostuvo que su reacción respondió a la manera en que, según su versión, fue tratado.

Naim Darrechi estuvo en la fiesta como acompañante

Otro detalle que llamó la atención es que Naim Darrechi no habría recibido una invitación directa a la celebración de Abelito.

De acuerdo con sus propias declaraciones, acudió al festejo como acompañante de Agustín Fernández, uno de los invitados a la fiesta.

La celebración por los 27 años de Abelito reunió a distintas figuras del entretenimiento y de las redes sociales en un conocido club nocturno de Ciudad de México.

Tras la difusión de los videos de la fiesta, las acciones de Darrechi generaron una ola de comentarios en redes sociales y llevaron al influencer a explicar públicamente su versión de lo ocurrido.

Por ahora, sus declaraciones marcan una diferencia entre ambos episodios: sí reconoció y lamentó su comportamiento con la mamá de Abelito, pero mantiene su postura sobre la pelea con Aarón Mercury.