¿Qué se celebra hoy 29 de septiembre y qué santo se festeja este martes?

Este martes 29 de septiembre de 2026 se conmemoran fechas relacionadas con la salud y la tradición religiosa. Una de las principales es el Día Mundial del Corazón, mientras que el santoral católico dedica esta jornada a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

¿Qué se celebra hoy 29 de septiembre?

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha impulsada por la Federación Mundial del Corazón para crear conciencia sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares.

La Federación Mundial del Corazón señala que la edición 2026 lleva el mensaje “Las enfermedades cardíacas pueden pasar desapercibidas: no pierdas ni un solo latido”, con énfasis en la prevención y en la atención de la salud cardiovascular.

La jornada busca recordar que los problemas cardiovasculares pueden prevenirse o reducirse mediante factores como una alimentación equilibrada, actividad física, evitar el tabaco y mantener bajo control algunos factores de riesgo.

¿Qué santo se celebra hoy 29 de septiembre?

El 29 de septiembre la Iglesia católica celebra conjuntamente a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El calendario de la Arquidiócesis de México establece esta fecha como la fiesta de los tres arcángeles.

San Miguel Arcángel

San Miguel es considerado en la tradición cristiana como protector y defensor frente al mal. Su nombre significa “¿Quién como Dios?” y es una de las figuras más conocidas de la tradición católica.

Su fiesta tiene una gran presencia en México, donde distintas comunidades realizan celebraciones religiosas en su honor. En varios municipios del país, el 29 de septiembre es además la fecha principal de fiestas patronales.

San Gabriel Arcángel

San Gabriel es reconocido principalmente por su papel como mensajero de Dios. En el Evangelio de Lucas aparece como el ángel que anuncia a María que será la madre de Jesús.

San Rafael Arcángel

San Rafael aparece en el libro de Tobías y tradicionalmente se le relaciona con la protección y la salud. Su nombre significa “Dios sana”.

La Iglesia celebra a Miguel, Gabriel y Rafael juntos el 29 de septiembre, por lo que esta fecha también es conocida como el día de los Santos Arcángeles.

¿Quiénes festejan su santo este 29 de septiembre?

De acuerdo con la tradición del santoral, este martes pueden celebrar su onomástico las personas llamadas Miguel, Gabriel y Rafael, así como quienes llevan nombres derivados de ellos.

Por ello, el 29 de septiembre es una fecha especialmente significativa para quienes se llaman Miguel Ángel, Miguel, Gabriel o Rafael.