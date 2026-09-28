Mujer choca contra un Mazda en Ciudad del Carmen y se retira cuando iban a llegar a un acuerdo

Un percance vial entre dos vehículos particulares se registró sobre la avenida Aviación, en el cruce con la calle 50, frente a Chedraui Tacubaya, en la colonia Petrolera, dejando daños materiales de menor cuantía y afectaciones momentáneas a la circulación.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando la conductora de una Honda CR-V color azul, con placas DJC-835-B del estado de Campeche, presuntamente impactó por alcance a un Mazda color gris, con placas DJN-369-C, también de Campeche.

Tras el choque, ambas unidades quedaron momentáneamente obstruyendo parte de la vialidad, por lo que se generaron algunas complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

Posteriormente, las involucradas dialogaron y acordaron mover los vehículos para estacionarse en un sitio cercano y tratar de llegar a un arreglo por los daños ocasionados.

Sin embargo, al desplazarse, la conductora del Mazda se estacionó en una tienda de conveniencia ubicada metros más adelante, mientras que la conductora de la Honda aparentemente hizo el intento de seguirla, pero finalmente continuó su marcha y se retiró del lugar sin hacerse cargo de los daños.

El percance no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Ante la presunta evasión de la responsable, la parte afectada deberá acudir ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia formal y aportar los datos de la unidad involucrada, a fin de que se realice el deslinde de responsabilidades.

JGH