Una mujer resultó con diversas lesiones de consideración luego de ser embestida por un vehículo del transporte público la noche de este martes, cuando intentaba cruzar de manera intempestiva la avenida Los Tules, en un tramo cercano al cruce con la avenida Chac Mool.

De acuerdo con los reportes preliminares recabados en el lugar de los hechos, el percance ocurrió cuando el operador de un taxi perteneciente a Isla Mujeres identificado circulaba en condiciones normales y con preferencia de paso sobre la avenida Los Tules, desplazándose en dirección hacia la avenida Kabah.

Según el testimonio del propio conductor y de algunos transeúntes que presenciaron la escena, la mujer intentó atravesar la arteria vial sin tomar las debidas precauciones y fuera de un paso peatonal marcado. Debido a lo repentino de la acción y a la corta distancia, el ruletero no logró frenar a tiempo para evitar la colisión, impactando al peatón con el costado frontal de la unidad de alquiler.

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A consecuencia del fuerte golpe, la víctima salió proyectada varios metros, cayendo de manera aparatosa contra la carpeta asfáltica, donde quedó tendida con visibles muestras de dolor y golpes contusos en distintas partes del cuerpo. Testigos del accidente dieron aviso inmediato a través del número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de los cuerpos de rescate.

Minutos más tarde, arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes procedieron a abanderar la zona y brindar los primeros auxilios y atención prehospitalaria a la lesionada. Tras estabilizarla en la camilla y valorar la gravedad de sus heridas, los socorristas determinaron su traslado de urgencia al Hospital General "Dr. Jesús Kumate Rodríguez" de esta ciudad, con el objetivo de que recibiera atención médica especializada y se descartaran fracturas internas.

Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal hicieron acto de presencia para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y proceder al deslinde de responsabilidades. Tanto el conductor del taxi como la unidad involucrada quedaron a disposición de las autoridades viales en tanto se determina la situación jurídica del operador y se evalúa el estado de salud de la afectada.