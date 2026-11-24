Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este martes tras el incendio que se desató al interior de Biblioteca de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro José Alfonso Abitia Arzapalo", perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ubicada en el cruce de la avenida Isla Cancún con Nápoles, en la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el humo comenzó a propagarse rápidamente dentro del inmueble, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, quienes de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911.

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De manera preliminar, se presume que el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito en el sistema eléctrico del edificio; sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades competentes, quienes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen exacto del fuego.

Bombero llegan a la Biblioteca Jurídica en Chetumal. / Por Esto.

Al lugar arribaron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes intentan controlar el fuego y evitar que se extienda. También acudió personal de Protección Civil,l, paramédicos y policías, quienes acordonaron el área para facilitar las labores y mantener a los curiosos a una distancia segura.

Hasta el cierre de esta información no se reportan personas lesionadas, aunque sí se registran daños materiales al interior del inmueble, los cuales serán cuantificados una vez que concluya la inspección.