Momentos de tensión vivieron pasajeros de un autobús de MOBI la noche del martes, luego de que la unidad AC-1001 comenzara a emitir chispas en la parte trasera mientras circulaba sobre el Puente Nichupté en Cancún.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en medio de la lluvia, cuando el vehículo presentó una aparente falla eléctrica que hizo temer un cortocircuito. Ante el riesgo, el operador detuvo la marcha y pidió a los usuarios descender para evitar que alguien resultara lesionado.

Tras el desalojo, elementos policiacos acudieron al sitio y apoyaron en el traslado de los pasajeros fuera de la zona de riesgo, mientras la unidad permanecía detenida sobre la estructura.

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La emergencia también provocó complicaciones para quienes dependían del transporte público, pues algunos usuarios tardaron más de cuatro horas en llegar a sus hogares debido a los contratiempos registrados durante el recorrido.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas. Tampoco se precisó qué originó la falla eléctrica del autobús.