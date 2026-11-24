La puertorriqueña Jennifer Barreto se coronó esta noche como Miss Universo 2026 durante la gala final de la 75.ª edición del certamen internacional, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ante la participación de 116 delegadas. Con esta victoria; la isla suma su sexta corona.

Barreto, de 27 años, psicóloga y trabajadora social clínica, recibió la corona de manos de la reina saliente, la mexicana Fátima Bosch. Con este triunfo, la representante local otorgó a Puerto Rico su sexto título en la historia del concurso, veinte años después de la victoria de Zuleyka Rivera y convirtiéndose en la segunda anfitriona boricua en ganar en casa.

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Por su parte, la representante mexicana María Vargas, originaria de Zapopan, Jalisco, logró avanzar en el primer corte dentro del grupo de las 30 semifinalistas. Sin embargo, tras su presentación en la pasarela de traje de baño, la delegada nacional no consiguió los puntos necesarios para ingresar al Top 12, cerrando así su participación en la competencia.

La etapa decisiva estuvo marcada por una fuerte presencia latinoamericana. Tras las rondas en traje de noche y de preguntas finales, el cuadro de honor quedó integrado de la siguiente manera: