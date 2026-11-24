Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró en el bulevar Kukulcán de la Zona Hotelera, luego de que una grúa terminara envuelta en llamas mientras realizaba las maniobras de traslado de un automóvil particular. A pesar de lo aparatoso del siniestro y la densa columna de humo que alertó a decenas de automovilistas, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 7, en el carril de bajada que conduce de la zona de antros hacia el centro de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la unidad pesada, perteneciente a la empresa de arrastre "Los Primos de Tabasco", circulaba con normalidad tras haber enganchado un vehículo compacto que horas antes había quedado varado a causa de las severas inundaciones y encharcamientos provocados por las intensas lluvias registradas durante toda la jornada en este destino turístico.

De manera repentina, el operador de la grúa se percató de que comenzaba a salir humo y chispas de la zona del motor, presumiblemente a consecuencia de un cortocircuito en el sistema eléctrico de la unidad, situación que pudo haberse agravado por la humedad acumulada tras las precipitaciones. En cuestión de segundos, el fuego se propagó con rapidez hacia la cabina, obligando al conductor a detener la marcha de inmediato y descender para ponerse a salvo, logrando salir completamente ileso antes de que las llamas consumieran la parte frontal del camión.

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Elementos de la Policía Turística que realizaban recorridos de vigilancia en el sector fueron los primeros en arribar al sitio del percance. Para evitar una tragedia mayor y facilitar el acceso de las unidades de rescate, los agentes procedieron a abanderar la zona y realizar el cierre total de la circulación en ese tramo del bulevar Kukulcán, lo que generó un importante congestionamiento vial durante varios minutos en plena vía principal.

Minutos más tarde, arribaron unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez, cuyos elementos desplegaron líneas de agua a presión para combatir el siniestro. Tras varios minutos de intensas labores de enfriamiento y sofocación, los tragahumo lograron controlar por completo la conflagración y evitar que el fuego alcanzara el tanque de combustible.

Afortunadamente, el automóvil particular que era transportado en la plataforma no sufrió afectaciones severas en su estructura ni en su interior, registrando únicamente daños superficiales en la pintura de la parte frontal debido a la radiación de calor y a las flamas que lograron alcanzarlo momentáneamente. Finalmente, una segunda grúa acudió al lugar para realizar el retiro de la unidad calcinada y trasladarla al corralón correspondiente.