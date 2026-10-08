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Al menos 30 personas fueron encontradas sin vida tras ataque contra autobuses, el servicio de transporte público fue suspendido

El ataque llega varias horas después de que cinco menores perdieron la vida, luego de un bombardeo a un edificio de departamentos.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Al menos 30 personas fueron encontradas sin vida tras ataque contra autobuses, el servicio de transporte público fue suspendido
Al menos 30 personas fueron encontradas sin vida tras ataque contra autobuses, el servicio de transporte público fue suspendido / X/@ZelenskyyUa

En medio de los constantes ataques que ha sufrido Ucrania en los últimos meses, se ha dado a conocer que al menos 30 personas fueron encontradas sin vida al interior de dos autobuses del transporte público.

Esto sucedió en la ciudad de Kramatorsk, por lo que el gobierno tomó la decisión de suspender el servicio de transporte público en la zona atacada por los elementos del ejército ruso.

La presidenta Sheinbaum pardo evitó confirmar que los presuntos participantes pertenezcan realmente a organizaciones criminales mexicanas

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¿Cuándo fue el bombardeo en Ucrania?

Los primeros reportes señalan que el ataque ocurrió el jueves 8 de octubre, las 30 personas estaban viajando en dos autobuses del transporte público, es importante destacar que la zona se encuentra muy cerca de la línea de fuego al este de Ucrania.

Los hechos ocurrieron, apenas unas horas después de que cinco niños fueron parte de las 22 víctimas, luego de que un misil pegó en un edificio de departamentos en Priluki.

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El Consejo de la Ciudad llamó al ataque como un ‘crimen horroroso’

El Consejo de la Ciudad de Kramatorsk, aseguró que el ataque es otro ‘crimen horroroso’ cometido por el ejército ruso en contra de la población, también agregaron que no había ningún objetivo militar en la localidad.

En la ciudad, se tienen registrados 150.000 mil habitantes antes del comienzo de las hostilidades, es una de las regiones que no ha logrado tomar el ejército ruso, pues Moscú la ha calificado como parte de su territorio.

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