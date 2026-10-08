“Nos quieren callar”: alumnos de preparatoria en Campeche denuncian retiro de carteles por presunto acoso digital

Estudiantes de la preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” expusieron, a través de un video difundido en redes sociales, el momento en que personal del plantel retiraba de las paredes de la escuela los carteles con los que expresaron su inconformidad por un presunto caso de acoso sexual digital, además de que señalaron haber sido amenazados por estas personas.

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En el material difundido a través de redes sociales se aprecia cuando un grupo de alumnos confronta al personal por retirar los mensajes, mientras los trabajadores responden que la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) tomará acciones en su contra por daños al plantel si colocan nuevamente las cartulinas.

Los estudiantes consideraron esto como un nuevo atentado contra su libertad de expresión, ya que en dos ocasiones anteriores intentaron silenciar su queja tras encontrar en la tableta de un compañero imágenes de alumnas desnudas, creadas con Inteligencia Artificial, sin el consentimiento de las víctimas.

Primero, la directora les habría pedido callar al recibir el reporte y, posteriormente, les apagaron el micrófono del plantel cuando intentaron exponer la situación en la escuela.

Y aunque sobre este nuevo hecho ni la Dirección de la preparatoria ni la Universidad Autónoma de Campeche se han pronunciado, esta última sí emitió un comunicado para informar que ha coordinado esfuerzos con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) para que, en el marco del convenio interinstitucional, el Ombudsperson estatal despliegue sus brigadas de difusión, escucha activa, orientación y acompañamiento integral al interior de la Escuela “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”.

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Según la UAC, se están disponiendo medidas inmediatas de protección para garantizar la seguridad y la integridad emocional de las víctimas durante el desarrollo de los procedimientos respectivos, así como para asegurar un trámite eficaz y expedito de los mecanismos de atención, garantizando en todo momento el debido proceso y la no revictimización de las partes afectadas.

La Universidad Autónoma de Campeche reitera que el respeto a la dignidad humana es un principio inquebrantable, por lo que continuará en vinculación y contacto directo con el organismo garante local para consolidar espacios universitarios seguros, íntegros y dignos. Además, ratifica su rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia, hostigamiento, acoso o discriminación, extendiéndose activamente incluso al principio de protección de los entornos digitales, en estricto apego al Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género.

JGH