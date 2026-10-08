Progreso recibe a más de 5 mil turistas del crucero Carnival Breeze tras las lluvias del Huracán Isaías

Luego de que el Huracán Isaías se mantuviera alejado de la costa yucateca y dejara únicamente condiciones de lluvia y viento, sin provocar daños mayores en Progreso, el puerto recibió este jueves al crucero Carnival Breeze, que llegó procedente de Cozumel, Quintana Roo, para permanecer varias horas en aguas progreseñas.

De acuerdo con los datos proporcionados, la embarcación arribó alrededor de las 7:34 horas, con 5 mil 570 pasajeros y 2 mil 361 tripulantes, quienes encontraron un puerto con cielo nublado y una temperatura cercana a los 29 grados Celsius.

El arribo representó una señal de normalidad para la actividad turística y comercial del puerto, luego de las medidas preventivas implementadas ante la cercanía de Isaías, que incluyeron el cierre de la navegación y acciones de vigilancia por parte de las autoridades.

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Aunque el fenómeno meteorológico generó preocupación durante las últimas horas, sus efectos sobre Progreso no ocasionaron afectaciones de consideración. El huracán se desplazaba este jueves hacia el norte, alejándose gradualmente de la Península de Yucatán. A las 6:00 horas, el Centro Nacional de Huracanes reportaba su centro aproximadamente a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso.

Con mejores condiciones, los visitantes del Carnival Breeze descendieron de la embarcación y se trasladaron a distintos puntos de la ciudad, donde recorrieron espacios turísticos y comerciales, además de consumir alimentos, adquirir artesanías y otros productos locales.

Los servicios dirigidos al turismo también registraron movimiento, incluyendo establecimientos dedicados a masajes terapéuticos y otros servicios para los visitantes, quienes aprovecharon las horas de estancia para conocer parte de la oferta que brinda el puerto.

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El Carnival Breeze forma parte de la programación habitual de cruceros de Progreso para octubre y tiene contemplado continuar posteriormente su itinerario hacia Galveston, Texas, puerto base de este recorrido por el Caribe occidental. Los calendarios especializados ubican su escala de este jueves dentro de una ruta Galveston-Cozumel-Progreso-Galveston.

El arribo se produjo mientras las autoridades mantenían vigilancia sobre las condiciones meteorológicas, pero con Isaías alejándose de Yucatán, permitiendo que la actividad turística comenzara nuevamente a mostrar señales de normalidad en el puerto progreseño.