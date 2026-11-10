Ucrania y Rusia avanzan en diálogo de paz en Abu Dabi; Zelenski anuncia nueva ronda de negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó como constructiva la primera jornada de negociaciones de paz con Rusia, celebrada este martes 10 de noviembre de 2026 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos.

Las conversaciones, que se reanudaron después de aproximadamente nueve meses de interrupción, estuvieron centradas en las garantías de seguridad para Ucrania, el intercambio de prisioneros de guerra y posibles medidas para reducir las hostilidades.

Zelenski informó que instruyó a la delegación ucraniana continuar el diálogo trilateral el miércoles 11 de noviembre y ampliar las consultas con representantes estadounidenses y europeos durante los próximos días.

¿Qué acuerdos alcanzaron Ucrania y Rusia en Abu Dabi?

El mandatario ucraniano explicó que uno de los principales asuntos abordados fue el regreso de prisioneros de guerra y civiles trasladados a territorio ruso, incluidos menores de edad.

“Una prioridad es la humanitaria, cómo traer de regreso a nuestra gente”, expresó Zelenski.

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De acuerdo con los reportes de la primera jornada, las delegaciones discutieron la posibilidad de realizar un intercambio de prisioneros a gran escala, aunque todavía no se ha confirmado un acuerdo definitivo.

Las conversaciones también abordaron las garantías de seguridad que necesitaría Ucrania después de un eventual cese de las hostilidades.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre las negociaciones de paz?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las conversaciones como productivas, aunque advirtió que todavía existen diferencias que deben resolverse antes de alcanzar un acuerdo.

Rubio descartó que la guerra pueda solucionarse en las próximas 24 horas y respaldó la participación de los países europeos en futuras negociaciones.

Por su parte, los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff plantearon la necesidad de establecer mecanismos de seguridad que permitan evitar nuevos enfrentamientos.

¿Cuándo continuarán las negociaciones entre Rusia y Ucrania?

Las delegaciones tienen previsto reunirse nuevamente el miércoles 11 de noviembre en Abu Dabi, para continuar con las conversaciones sobre seguridad, medidas humanitarias y las condiciones de un posible acuerdo de paz.

Received a report from our negotiating team. Today was the first day of meetings in Abu Dhabi. First came a meeting with our European and American partners, followed by a trilateral format between our delegation and the American and Russian delegations. I am grateful to all of Ukraine’s partners for their support. The trilateral format was constructive and quite substantive. They had time to discuss the need and possible parameters for humanitarian steps. The release of prisoners is a priority. They spoke in detail about the substance of security guarantees for Ukraine and the foundations for ensuring these guarantees function over the long term. Real tools are needed to block any recurrence of the war. The need for de-escalation steps was also touched upon. I gave our team clear instructions for further dialogue – both in the trilateral format tomorrow and more broadly, over the coming days, with envoys of the U.S. President and representatives of Europe. The main thing is to truly bring peace closer. And on Ukraine’s part, there will be only productive, high-quality, and honest work. I thank the American side for organizing these negotiations and the UAE for providing a reliable platform for them. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026

Representantes de la Unión Europea y de la OTAN también participaron en consultas paralelas con Ucrania y Estados Unidos.

Los países occidentales reiteraron que cualquier acuerdo deberá respetar la soberanía y la integridad territorial ucraniana, además de contemplar garantías de seguridad duraderas.

Pese a la reanudación del diálogo, todavía no existe un acuerdo de alto el fuego, mientras persisten diferencias entre Moscú y Kiev sobre los territorios ocupados y la futura relación de Ucrania con la OTAN.

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