Trump dice que posiblemente se reúna con Vladimir Putin y Xi Jinping en China

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que podría reunirse con los gobernantes de Rusia y China la próxima semana para abordar el fin de la guerra en Irán.

Trump dijo a reporteros que espera tener una reunión con Xi Jinping, de China, y Vladimir Putin, de Rusia, en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Shenzhen, China, que se realizará el 18 y 19 de noviembre.

"Bueno, voy a ir a China", dijo Trump, "y una de las reuniones creo que será con el presidente Putin y el presidente Xi, y eso será interesante".

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"Hablaremos de muchas cosas, incluida la desnuclearización, pero hablaremos de muchas cosas. Estamos tratando de acabar con la guerra en Irán", agregó el mandatario. El 21 de octubre, el Kremlin dijo que esta reunión trilateral, la primera de su tipo, "se está preparando".

La declaración se dio tras un reporte de The Wall Street Journal según el cual Putin quería que las conversaciones a tres bandas sirvieran para negociar un acuerdo de paz en Ucrania que favoreciera a Moscú.

Trump ha recibido fuertes críticas por su afinidad con líderes autoritarios como los de China y Rusia. La disposición de Trump a reunirse con Putin es otra muestra de cómo el presidente de Estados Unidos ha trabajado para poner fin al aislamiento internacional de Rusia, que inició su ofensiva en Ucrania en 2022.