Embajada de México emite recomendaciones de seguridad para connacionales en Belice

La Embajada de México en Belice difundió un conjunto de recomendaciones de seguridad dirigidas a los connacionales que residen o transitan por ese país, luego de que las autoridades locales declararon estado de emergencia por 30 días en zonas de la Ciudad de Belice y en los distritos de Belice y Cayo.

La representación diplomática informó que la medida extraordinaria hace necesario reforzar las precauciones personales y atender las disposiciones que emitan las autoridades beliceñas mientras esté vigente la declaratoria. Las indicaciones están dirigidas tanto a los mexicanos que viven en las zonas incluidas como a quienes se encuentran de paso por el territorio.

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Entre las principales sugerencias, la embajada pidió evitar los traslados que no sean indispensables hacia la zona sur de la Ciudad de Belice, conocida como Southside, y hacia los sectores donde se realicen operativos de seguridad. También solicitó respetar las restricciones establecidas por las autoridades locales, entre ellas el toque de queda para menores de 18 años.

El aviso exhorta además a cooperar con los controles instalados por fuerzas militares y policiales en distintos puntos del territorio sujeto a la emergencia. Las autoridades consulares recordaron la importancia de portar en todo momento una identificación oficial vigente, con el fin de facilitar cualquier verificación de identidad que se solicite durante los operativos.

Otra recomendación consiste en evitar los desplazamientos nocturnos por carreteras y caminos, con el propósito de reducir riesgos y favorecer una movilidad en condiciones más seguras mientras dure el periodo de emergencia.

Los connacionales pueden solicitar asistencia consular a través de tres líneas telefónicas habilitadas por la embajada / Especial

En caso de que un ciudadano mexicano sea detenido por autoridades de Belice, la embajada indicó que debe solicitar de inmediato que se notifique a la representación diplomática de México. Con ello podrá recibir la asistencia consular correspondiente.

Como parte de las medidas preventivas, la sede diplomática recomendó mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales y compartir con familiares o personas de confianza los itinerarios de viaje y los trayectos que se prevé realizar dentro del país.

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Para apoyar a los mexicanos durante la vigencia del estado de emergencia, la embajada habilitó líneas telefónicas de atención permanente. Los interesados pueden comunicarse a los números +501 223-0193 y +501 223-0194 de la sede diplomática, así como al teléfono de emergencias para mexicanos en el país, +501 611-8677.

La representación también recordó que el número de emergencias local en Belice es el 911, disponible para reportar incidentes o solicitar el apoyo de las autoridades competentes.

Finalmente, la embajada reiteró el llamado a la comunidad mexicana a seguir las indicaciones oficiales, atender las medidas de seguridad vigentes y mantenerse en contacto con los servicios consulares si requiere asistencia o enfrenta alguna situación relacionada con la declaratoria de emergencia.