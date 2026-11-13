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Estados Unidos suspende todos los despegues: Sean Duffy confirma falla de comunicaciones en control aéreo

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Así luce el espacio aéreo de Estados Unidos, tas la orden de suspender todos los despegues

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, frenó todos los despegues en el país hasta nuevo aviso.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

2 min

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Así luce el espacio aéreo de Estados Unidos, tas la orden de suspender todos los despegues
Así luce el espacio aéreo de Estados Unidos, tas la orden de suspender todos los despegues / Especial

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, anunció hace unas horas que quedan prohibidos todos los despegues de aviones en el país, esto después de que se presentó una falla en las comunicaciones del control aéreo.

Por el momento, la medida se va a mantener hasta nuevo aviso por parte de las autoridades, de acuerdo con los reportes de The New York Times, es la tercera ocasión que se frena todo en años.

Así luce el espacio aéreo de Estados Unidos, tas la orden de suspender todos los despegues

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Así luce el espacio aéreo de Estados Unidos, tas la orden de suspender todos los despegues

¿Por qué se suspendieron los despegues en Estados Unidos?

De acuerdo con la información revelada, la falla se ha presentado en los centros de control de ruta, la cual tiene la función de guiar a los aviones cuando están entre un aeropuerto y otro. Estos son 22 en todo el país, y son los responsables de manejar los vuelos que están por arriba de los 5,500 metros, de acuerdo a lo reportado por ABC News.

¿Se trató de un ataque?

El gobierno de los Estados Unidos, ha informado que no existen indicios de que se trate de un ataque, solamente es una caída en las telecomunicaciones, esto lo mencionó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Por el momento, el espacio aéreo de los Estados Unidos luce bastante despegado, sin todo el tráfico aéreo que normalmente se tiene por los aviones.¿Se trató de un ataque?

Con corte a las 17:27 horas, el desglose indica que 14 de los itinerarios corresponden al Aeropuerto Internacional de Cancún.

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El gobierno de los Estados Unidos, ha informado que no existen indicios de que se trate de un ataque, solamente es una caída en las telecomunicaciones, esto lo mencionó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Por el momento, el espacio aéreo de los Estados Unidos luce bastante despegado, sin todo el tráfico aéreo que normalmente se tiene por los aviones.

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