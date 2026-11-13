Ataque armado en Ciudad del Carmen: hombre recibe más de 10 impactos de bala en la 23 de Julio

Una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia se registró en la colonia 23 de Julio, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes de un domicilio ubicado sobre la calle Chechén, entre Caoba y Las Palmas.

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El estruendo de los disparos generó alarma entre los habitantes del sector, quienes solicitaron la intervención de las autoridades ante la posibilidad de que hubiera personas lesionadas.

Tras recibir el reporte, varias unidades de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar y procedieron a acordonar la zona para resguardar el perímetro. Los agentes ingresaron al inmueble señalado para verificar lo ocurrido, debido a que entre los primeros reportes se indicaba que un hombre se encontraba lesionado en el interior de la vivienda.

Minutos después, personal de Protección Civil llegó al sitio para brindarle los primeros auxilios al masculino, quien presentaba múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima habría recibido más de 10 impactos de bala, por lo que, debido a la gravedad de sus lesiones, fue estabilizada y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, bajo custodia policial.

La movilización se mantuvo durante varios minutos, mientras los elementos estatales resguardaban el domicilio y evitaban el acceso de personas ajenas a las diligencias.

La situación generó expectación entre los vecinos, quienes permanecieron atentos al despliegue de las autoridades en esta zona habitacional de Ciudad del Carmen.

Posteriormente, se esperaba el arribo de agentes de la Agencia Estatal de Investigación, AEI, adscritos a la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen, quienes tendrían a su cargo el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil de la agresión ni se ha informado sobre la identidad de los presuntos responsables.

El área permaneció acordonada mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió este ataque armado y determinar las responsabilidades correspondientes.

JGH