AICM reporta afectaciones en vuelos a Estados Unidos tras suspensión de despegues de la FAA

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) confirmó afectaciones en los vuelos programados desde y hacia Estados Unidos, debido a las restricciones a las operaciones aéreas implementadas este viernes 13 de noviembre de 2026 por las autoridades estadounidenses.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la administración aeroportuaria informó que las medidas adoptadas en Estados Unidos están teniendo repercusiones en los itinerarios de los pasajeros que viajan entre ambos países.

La situación ocurre después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en los aeropuertos estadounidenses debido a una falla en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo.

¿Qué vuelos del AICM están afectados por las restricciones en Estados Unidos?

El aeropuerto capitalino señaló que los vuelos con origen o destino en ciudades estadounidenses presentan afectaciones, por lo que recomendó a los usuarios verificar directamente con sus aerolíneas cualquier modificación en sus itinerarios.

Sin embargo, el AICM no precisó cuántas operaciones registran retrasos o cancelaciones, ni identificó las rutas con mayores afectaciones.

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La administración aeroportuaria exhortó a los pasajeros a mantener comunicación con sus compañías aéreas antes de trasladarse a las instalaciones.

AICM mantiene vigilancia sobre las operaciones aéreas

El aeropuerto informó que permanece atento a la evolución de las restricciones en Estados Unidos y a las posibles repercusiones en los vuelos internacionales.

La FAA implementó la suspensión de despegues después de detectar un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

⚠️✈️❗ #AICMInforma Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones. Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario. La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 13, 2026

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que especialistas trabajan para identificar y solucionar la falla.

Mientras continúan las labores técnicas, el AICM recomienda consultar el estatus de los vuelos directamente con las aerolíneas, ya que las modificaciones pueden variar según el destino y la programación de cada operación.

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