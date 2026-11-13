Afectaciones aéreas impactan 66 vuelos y dejan a más de 13 mil pasajeros afectados en el Aeropuerto de Cancún

Al menos 14 vuelos provenientes de Estados Unidos y Canadá, con un total de 2 mil 963 pasajeros, se vieron afectados la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en medio de las restricciones temporales implementadas por autoridades aeronáuticas estadounidenses debido a fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo.

A estas afectaciones se suman 52 vuelos de salida desde el aeropuerto, que involucran a 10 mil 924 pasajeros que permanecen varados en la terminal aérea, a la espera de que se normalicen las operaciones y puedan continuar sus viajes.

A través de un comunicado, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) implementó restricciones temporales a las operaciones aéreas como medida preventiva para garantizar la seguridad operacional.

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Como parte de estas medidas, se solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de las operaciones.

Ante esta situación, la AFAC recomendó a los pasajeros con destino a Estados Unidos consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer el estado de sus vuelos y posibles cambios en sus itinerarios.

Asimismo, señaló que mantiene un seguimiento de la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y que continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de las operaciones aéreas.

Balance de afectaciones:

-14 vuelos de llegada afectados: 2,963 pasajeros

-52 vuelos de salida afectados: 10,924 pasajeros

-Total: 66 vuelos y 13,887 pasajeros afectados