Buen Fin 2026 inicia “flojo" en Hopelchén; solo seis negocios participan

En el primer día del Buen Fin 2026 en esta ciudad, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre, fue poco el movimiento de consumidores en los comercios participantes en la llamada “semana más barata del año en México”. Propietarios y encargados de negocios reportaron bajas ventas, aunque esperan que este sábado y domingo la situación mejore.

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En un recorrido por el centro de la ciudad y sus primeros cuadros, se pudo observar que solo seis negocios están participando en ese programa y tienen a la vista del público el logotipo del Buen Fin.

Esos negocios son una empresa de materiales de construcción que tiene sucursal en el corazón de la cabecera, una mueblería y negocio de línea blanca, un establecimiento de una conocida línea nacional de motocicletas, uno de teléfonos celulares, una tienda de herramientas para el hogar y el campo, y una de ropa, también de cadena nacional.

“Cada año sucede lo mismo en el primer día, ya que el movimiento de gente es casi nulo y, si llegan a la tienda, es solo para ver los productos y comparar precios, y ya luego regresan el sábado o domingo”, externó Julián May, encargado de una tienda de herramientas para el hogar y el campo.

Las autoridades locales confirmaron que vigilarán con ocho patrullas, tres cuatrimotos y recorridos a pie tanto el centro como las colonias. / Mauriel Koh

De igual manera, durante un recorrido por algunas calles y colonias de la ciudad, se pudo observar que no hay peluquerías, estéticas u otro tipo de comercios que en años anteriores participaban en el Buen Fin y en cuyos frentes se podían ver lonas con el logotipo de ese programa.

Por otro lado, este viernes por la mañana se puso en marcha el Operativo de Seguridad Pública del Buen Fin 2026, que se efectuará del 13 al 16 de noviembre. Se informó que 26 elementos policiacos estarán realizando rondines con ocho patrullas y tres cuatrimotos. También habrá vigilancia a pie, sin descuidar las colonias y otros sectores de la cabecera municipal.

JGH