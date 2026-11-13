Quintana Roo vigila 17 vuelos por posibles afectaciones en operaciones aéreas de Estados Unidos

Un total de 17 vuelos internacionales con destino a Estados Unidos se encontraban bajo seguimiento en los aeropuertos de Quintana Roo, ante las afectaciones en las operaciones aéreas de ese país, informó el Gobierno estatal este viernes 13 de noviembre.

Noticia Destacada Suspensión de vuelos en Estados Unidos provoca retrasos en Quintana Roo; autoridades mantienen vigilancia

De acuerdo con el reporte difundido a través de sus canales oficiales, con corte a las 17:27 horas, 14 de los vuelos corresponden al Aeropuerto Internacional de Cancún, dos al de Tulum y uno al de Cozumel.

En el caso de Cancún, las operaciones bajo seguimiento corresponden a las aerolíneas JetBlue, Frontier, Southwest, Delta y American Airlines, con destinos a ciudades como Boston, Atlanta, Denver, Detroit, Minneapolis, Nueva York, Chicago, Austin, Nashville y Orlando.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional de Tulum se reportaron dos vuelos, uno de American Airlines con destino a Dallas/Fort Worth y otro de United Airlines hacia Houston, este último con una demora de 95 minutos y una salida estimada a las 18:20 horas.

Las terminales de Tulum y Cozumel registran dos y un vuelo bajo vigilancia, respectivamente. / Especial

En Cozumel, el reporte incluyó un vuelo de United Airlines con destino a Houston.

El Gobierno de Quintana Roo aclaró que los 17 vuelos se encontraban bajo seguimiento y que sus estatus estaban pendientes de confirmación, por lo que no significa que todos estuvieran demorados o cancelados.

Ante esta situación, recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos, a fin de evitar contratiempos.

Asimismo, informó que, a través de la Secretaría de Turismo, mantiene coordinación con autoridades aeroportuarias y federales para dar seguimiento a las posibles afectaciones y brindar información oportuna a los viajeros.

JGH