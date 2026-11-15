Choque de aviones en el Aeropuerto de Miami provoca suspensión de vuelos | VIDEO

Un avión comercial de Copa Airlines y una aeronave de carga de la empresa UPS colisionaron en una intersección de calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) durante la noche del sábado 14 de noviembre, el incidente quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El accidente dejó un saldo de dos personas lesionadas, además de daños materiales a las aeronaves, el accidente encendió las alarmas dentro del aeropuerto, provocando la movilización del personal de emergencia. Esto generó una cancelación generalizada de vuelos y caos entre los viajeros.

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¿Cómo fue el choque de aviones en el Aeropuerto de Miami?

De acuerdo con los reportes preliminares de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el contacto ocurrió alrededor de las 21:15 horas. En la maniobra estuvieron involucrados el vuelo 427 de Copa Airlines, un Boeing 737-800NG que acababa de aterrizar y el vuelo 358 de UPS, un carguero Boeing 767.

Según las comunicaciones registradas entre las cabinas y la torre de control, el incidente se produjo cuando el extremo del ala izquierda del avión de Copa Airlines impactó contra la nariz del carguero de UPS mientras ambos circulaban a baja velocidad. Los controladores habían instruido previamente a la tripulación de UPS que cediera el paso.

Choque en Miami anoche sobre las 21:15 en una intersección de taxiways. El COPA 737 (vuelo desde Panamá, con 166 pax) acababa de aterrizar y rodaba hacia la terminal. El UPS 767 (carguero que iba a Bogotá) rodaba para despegar. El FAA dice que el controlador le dijo al UPS que cediera el paso al COPA. El UPS se pasó de la raya y el wingtip izquierdo del 737 le dio de lleno en el morro. En la radio el piloto del UPS reconoció que “avanzamos demasiado” y que el otro los rozó con el ala. El de COPA soltó “alguien nos golpeó” y que les faltaba la punta del ala izquierda. Dos heridos leves, atendidos en el sitio y sin hospital. El resto de los pasajeros del COPA bajaron bien y el aeropuerto siguió operando, solo desviaron el tráfico a otros taxiways. El NTSB ya está encima. El vídeo es desde dentro del COPA, se ve bastante bien el morro del UPS y los vehículos de emergencia alrededor. Aún no hay más info oficial. — Imanol (@ihargom) November 15, 2026

Tras el choque, el piloto de UPS reconoció haber sobrepasado una línea de espera, mientras que el comandante de Copa reportó la aparente pérdida de la punta del ala izquierda. Paramédicos y equipos de emergencia del aeropuerto acudieron al punto de la colisión para atender a dos pasajeros que presentaron lesiones menores, quienes fueron valorados en el sitio sin requerir traslado hospitalario.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami confirmaron que las operaciones aéreas continuaron sin interrupciones, redirigiendo el tránsito hacia otras calles de rodaje para evitar demoras adicionales.

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