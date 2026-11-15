Detienen a sujeto por un probable robo en un establecimiento comercial de Champotón

Una fuerte movilización policial por la avenida Luis Donaldo Colosio, en la cabecera de Champotón, terminó con la detención de un sujeto, cuyos generales no fueron revelados, y quien presuntamente ingresó a una tienda comercial para sustraer un par de tenis y luego emprender la huida.

De acuerdo con los datos recabados, el hurto ocurrió la tarde de este domingo, alrededor de las 17:30 horas, al interior de una tienda ubicada sobre la avenida antes referida, entre calles 15 A y 15B, en la colonia Los Manguitos de esta cabecera.

Según los reportes, un sujeto apodado "El Huango" ingresó a la tienda comercial para luego sacar un par de teléfonos sin pagarlos, lo que activó los protocolos de seguridad del establecimiento comercial.

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De acuerdo con la información disponible, el masculino y presunto responsable del hurto logró cruzar la avenida Colosio en su intento de huir; sin embargo, fue detenido en la esquina de la calle 15 A, por los elementos de la Policía Municipal de Champotón.

Esta persona fue esposada, y luego fue enviada a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede en Champotón, donde a través de su Ministerio Público se determinará su situación legal.