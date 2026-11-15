Estados Unidos advierte que problemas en transporte aéreo pueden prolongarse hasta el lunes

El gobierno de Donald Trump advirtió el domingo que los problemas en el transporte aéreo de Estados Unidos, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta el lunes y demorar el retorno a la normalidad.

Esta inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas el viernes por la tarde causó un caos generalizado en los aeropuertos, en un país inmenso donde el avión es un medio de transporte muy habitual. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18.000 vuelos y se retrasaron miles más.

Alrededor de 2.000 vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la tarde del domingo y cerca de 7.000 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de estadounidenses varados en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada del domingo.

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Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo por la mañana que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.

"En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (lunes)", dijo Duffy en ABC News.

Trump culpa a Biden

Trump, que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, atribuyó el domingo por la mañana la responsabilidad de la situación al expresidente demócrata Joe Biden, que gobernó de 2021 a 2025, entre el primer y el segundo mandato del republicano.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó la gestión de la aviación del gobierno de Biden como "un desastre".

"Todo lo que tocaron terminó mal", escribió. "Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de cómo estaba cuando empezaron", señaló.

El sábado, el gobierno de Trump señaló que unos trabajos "de rutina" en infraestructuras de comunicación vinculadas al control aéreo habían provocado la avería.

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El secretario de Transporte explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran "problemas" en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

"Esa inestabilidad empezó a propagarse y fue entonces cuando tomamos la decisión de detener los despegues por precaución", precisó Bedford.

"50.000 millones dólares"

Duffy, que denuncia desde hace tiempo la obsolescencia de las instalaciones del control aéreo estadounidense, insistió de nuevo el domingo en la necesidad imperiosa de financiar su modernización.

Hacen falta "50,000 millones" de dólares —es decir, más que los 30.000 millones ya solicitados al Congreso— para "no volver a ver lo que ocurrió el viernes" y "garantizar que los estadounidenses vuelen con seguridad", afirmó en la cadena CBS.

"Tuvieron la mayoría en el Congreso por dos años. Aparentemente siempre hay dinero para proyectos vanidosos. ¿Pero nada para actualizar nuestro sistema de control de tráfico aéreo? Quizá Trump debería priorizar la seguridad aérea sobre su patético arco del triunfo", se quejó la senadora demócrata Tammy Duckworth en X. Desde el viernes, la paciencia de los viajeros se pone a prueba.

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Ashley Greiner debía viajar el sábado a Atlanta para dos intervenciones ante profesionales de la salud relacionados con una patología cardíaca. Pero después de que el vuelo desde Seattle fuera desviado a Charlotte y su conexión fuera cancelada, tuvo que pasar la noche allí, dijo al New York Times. Otros dos retrasos y un cambio de avión se sumaron el domingo.

"Ha sido extremadamente duro para mi cuerpo", escribió la mujer de 45 años al diario estadounidense. La paralización de todos los despegues es algo muy raro en Estados Unidos. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.