Situación jurídica de exdelegado de alcaldía de Puerto Aventuras se agrava

La situación jurídica de Gilberto “N”, exdelegado de la alcaldía de Puerto Aventuras, y de su sobrino Jorge “N”, se agravó este fin de semana luego de que elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), les cumplimentaran una nueva orden de aprehensión en reclusión por su probable participación en el delito de privación de la libertad agravada en perjuicio de un comunicador local.

​De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la representación social, los hechos que motivaron este nuevo mandato judicial se remontan al pasado 1 de junio de 2025. Según las indagatorias ministeriales, ambos imputados habrían actuado como autores intelectuales al ordenar a cuatro sujetos, cuya identidad aún permanece bajo reserva, interceptar, retener y agredir físicamente al periodista como represalia e intimidación.

​El reporte oficial detalla que, siguiendo presuntamente las instrucciones de los hoy detenidos, el grupo de cuatro individuos abordó al reportero en las inmediaciones de la escuela secundaria “General José Antonio Tzuc Esparza”, ubicada en el poblado de Puerto Aventuras, perteneciente al municipio de Playa del Carmen. Bajo amenazas, lo trasladaron por la fuerza hasta la calle Cedro, un punto aislado donde lo mantuvieron cautivo durante aproximadamente media hora.

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Durante el tiempo que duró la retención ilegal, los agresores golpearon de manera reiterada a la víctima en piernas y glúteos utilizando una tabla de madera. Antes de abandonarlo en el sitio, los atacantes le advirtieron explícitamente que actuaban por órdenes directas de Gilberto “N” y Jorge “N”, sentenciando que la golpiza constituía únicamente un "primer aviso" y que, de continuar con su labor, atentarían directamente contra su integridad y la de su familia.

​La diligencia de notificación se llevó a cabo formalmente el pasado 11 de noviembre al interior del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen. Cabe recordar que tanto el exfuncionario como su familiar ya se encontraban internos en dicho penal cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, tras haber sido vinculados a proceso recientemente por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada en agravio de una comerciante de la zona.

​Con esta nueva imputación, Gilberto “N” y Jorge “N” quedaron a disposición del Juez de Control que los requirió. Será dentro del término constitucional correspondiente cuando la autoridad judicial celebre la audiencia inicial para definir si existen elementos suficientes para dictarles un segundo auto de vinculación a proceso por la agresión cometida contra el representante de los medios de comunicación.