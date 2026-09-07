Avión de carga de Amazon se estrella en Miami: hay cinco muertos y cinco heridos

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que un avión de carga vinculado con Amazon se saliera de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, informaron autoridades locales.

La alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó el número de fallecidos durante una conferencia de prensa. Por su parte, Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, detalló que tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

El accidente provocó además un incendio y obligó al despliegue de más de 60 unidades de emergencia.

¿Qué pasó con el avión de carga en Miami?

La aeronave involucrada es un Boeing 767-300 operado por 21 Air, que procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión se salió de la pista alrededor de las 14:00 horas locales después de aterrizar.

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Posteriormente chocó contra varios vehículos, lo que complicó la emergencia y dejó personas atrapadas.

Bomberos rescataron a personas de vehículos impactados

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que sus equipos se concentraron inicialmente en controlar el incendio y auxiliar a las personas que habían quedado atrapadas en vehículos alcanzados por la aeronave.

Las autoridades no han detallado hasta ahora si las víctimas mortales viajaban en el avión o se encontraban en tierra al momento del impacto.

FAA y NTSB investigan las causas

La FAA abrió una investigación para determinar qué provocó que el Boeing se saliera de la pista.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también informó que envió un equipo especializado al lugar para participar en las diligencias.

Amazon señaló, a través de una portavoz, que trabaja con las autoridades para conocer las causas del accidente y que su prioridad es la atención de las personas afectadas.

It appears that the accident involving Amazon Prime Air Boeing 767-33A(ER)(BDSF) N1997A may have been caused by the flight crew failing to apply reverse thrust in time after landing, resulting in the aircraft overrunning Runway 30 at Miami International Airport.



The aircraft,… pic.twitter.com/YjouBopFM3 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 7, 2026

Aeropuerto de Miami suspende operaciones

Tras el accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami informó que todas sus pistas y calles de rodaje permanecían cerradas, por lo que fueron suspendidos los despegues y aterrizajes previstos.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al avión detenido cerca de una carretera, rodeado por humo y fuego mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

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