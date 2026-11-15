Cardenales a un paso de su campeonato 11 tras ganar 15-8 a Titanes en primer juego de la final de la Liga Chenera de beisbol

Cardenales de Crucero San Luis hizo decisivo rally de 8 carreras en la tercera entrada para darle la vuelta a la pizarra, vencer 15-8 a los Titanes de Hopelchén y ponerse a un triunfo de su campeonato número 11, en acciones del primer juego de la Serie Final de la Liga Chenera de Beisbol edición XIX “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”.

Este juego se realizó en el estadio de la unidad deportiva “20 de noviembre”, de la ciudad de Hopelchén, que lució con un 70 por ciento de sus gradas abarrotadas de aficionados al rey de los deportes.

El pitcher ganador fue Darwin Ara en toda la ruta en tanto que la derrota fue para el abridor Fernando “La Pulga” Chi Bacab quién apenas lanzó dos entradas y le siguieron en el relevo José Antonio “Clavillazo” Martínez tres entradas, Raúl Huchín dos entradas y terminó Xavy Lara quién lanzó los dos últimos episodios.

Cardenales rasgó el celofán con las dos primeras carreras del juego en su primer turno, pero Titanes le dio la vuelta a la pizarra con tres registros en el cierre de la primera entrada y anotó otras tres carreras en el segundo rollo para tomar amplia ventaja de 6-2.

Cardenales hizo decisivo rally de siete carreras en el tercero rollo para darle la vuelta a la pizarra y ponerse 10-6, y en el cuarto rollo hicieron una rayita más, dos más en la quinta entrada, ampliaron su ventaja con otro par de carreras en la séptima tanda, y sellaron su primer triunfo con solitaria carrera en el octavo rollo.

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Por su parte, Titanes que “vieron mojada su majagua” por el gran pitcheo de Darwin Ara, hicieron solitarias carreras en la sexta y séptima entrada, imposible para cuando menos empatar el juego.

Los ampáyeres de este juego fueron Gerardo “Dumbo” Balam detrás de home, auxiliado en las bases por Javier Arecha y Agustín Maas Miss, respectivamente.

Las cosas le salieron mejor al equipo de los Cardenales y al equipo local las cosas no les salieron como pensaron, pese a tener una ventaja de cuatro carreras al cierre de la segunda entrada.

La serie se trasladará el próximo domingo al campo “Liborio Yam” de la comunidad de Crucero San Luis para el segundo juego de la serie final.